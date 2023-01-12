2019 yıl sonu itibarıyla başlayan ve Türkiye’de etkilerini özellikle 2020’de görmeye başladığımız Covid-19 dünyada geniş çaplı bir değişimin temellerini atmıştı. İnsanların yakın teması ile bulaşan bu hastalığın pandemi döneminde büyük üretim hatlarını durdurduğuna şahit olduk.

Mavi yakalı çalışanlar ve üretim odaklı şirketler dışında kalanlar ise, gelişen teknolojinin imkânlarını kullanarak uzaktan çalışma sistemine geçiş yaptılar. İlk etapta zorlanan firmalar olsa da zamanla bu tip çalışmanın çok daha verimli olduğu yüksek sesle konuşulur oldu.

Kimi şirket ise bu durumu avantaja çevirerek pandemi sonrasında dahi hibrit sisteme geçmeyi tercih etti.

Ancak şimdi işler tersine mi dönüyor?

TAMAMEN UZAKTAN KUMANDA

Hatta pandemi döneminin sonlanmasına yakın birçok şirket ofislerini tamamen kapatarak veya küçülterek, maliyetlerini de düşüreceğini, çalışanlarına tamamen uzaktan çalışma özgürlüğü tanıyacağını açıkladı. Teknoloji şirketlerinin çoğu pandemiden çıkış sürecinde hibrit çalışmayı benimsediler. (iki gün evden, 3 gün ofisten gibi...) Snap, Tesla, Uber

Facebook, işleri uzaktan yapılabilen tam zamanlı çalışanların, pandemi sona erdikten sonra dahi iş yeri dışında çalışmaya devam etmelerine izin veren şirketlerden bir tanesi olarak dikkat çekiyor.

Yelp, bunu bir adım daha ileri götürdü, “Tüm şirket tamamen uzaktan kumandaya geçiyor” dedi.

Ancak her şirket için bu sistem %100 verim sağlamıyor olacak ki, teknoloji devlerinden dönüş sinyalleri gelmeye başladı.

Twitter, pandemi dönemindeki evden çalışma sistemini devam ettirerek ofise gelme zorunluluğunu ortadan kaldırdığını açıklarken ofisten çalışmak isteyenler için ise halen açık olduğunu belirtmişti.

Ancak uzaktan çalışmadan kaynaklanan verimlilik sorunları nedeniyle Musk’ın yüz yüze çalışma çağrısının 2023’te tamamen ofisten çalışmaya döneceği söylentiler arasında yer alıyor.