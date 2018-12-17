1 | 15

İnsan kaynakları kuruluşu Comparably’ın her yıl yayınladığı “Yılın En iyi CEO’ları” çalışmasının 2018 yılı sonuçları açıklandı. 50 şirket CEO’sundan oluşan listenin 29 ismi, teknoloji dünyasından çıktı. Listenin zirvesinde Microsoft CEO’su Satya Nadella yer alırken, ABD’li yapı marketleri zinciri Home Depot’un CEO’su Craig Menear ikinci, Google CEO’su Sundar Pichai ise üçüncü oldu. İşte çalışanların oylarıyla belirlenen listedeki önde gelen teknoloji şirketlerinin CEO’ları ve genel sıralamadaki yerleri...