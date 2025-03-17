EY Türkiye'nin hazırladığı Teknoloji Görünümü Sonuç Bildirgesi değerlendirildi

Şirketten yapılan açıklamaya göre, zirvede, Türkiye'nin yapay zeka alanında çevik hareket etmesi, regülasyonların hızlı bir şekilde tamamlanması, dijital altyapı konusunda daha fazla yatırım yapılması gerekliliği üzerinde duruldu.

Teknolojiye yön veren iş dünyasının liderleri, kanaat önderleri ve sektör profesyonellerinin buluştuğu Bloomberg HT Teknoloji Zirvesi, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır ve Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi Başkanı Burak Dağlıoğlu'nun katılımıyla gerçekleştirildi.

Zirvede, Türkiye'deki mevcut teknoloji uygulamalarının durumu, gelecekteki gelişim alanları ve hangi stratejilere odaklanılması gerektiği gibi konular, iş dünyasının önde gelen isimleriyle fikir alışverişi içerisinde bulunularak derinlemesine ele alındı. Türkiye'nin yapay zeka alanında çevik hareket etmesi, regülasyonların hızlı bir şekilde tamamlanması, dijital altyapı konusunda daha fazla yatırım yapılması gerekliliği üzerinde duruldu. Ardından, zirvenin stratejik danışmanı EY Türkiye'nin moderatörlüğünde düzenlenen yuvarlak masa toplantısında "Türkiye Teknoloji Görünümü Sonuç Bildirgesi" değerlendirildi.

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Zirvedeki paneller ve konuların kapsamlı bir şekilde ele alındığı sonuç bildirgesine göre, en dikkati çekici sonuçlardan biri de kamu ve özel sektörün teknoloji geliştirme konusundaki işbirliğinin gerekliliği oldu.

Türkiye, teknoparkların, inovasyon şirketlerinin ve AR-GE merkezlerinin kurulumu gibi gelişmelerle dijitalleşme sürecinde önemli ilerlemeler kaydediyor ancak küresel rekabette daha güçlü teknoloji yatırımlarına ihtiyaç duyuyor. Bu kapsamda gerekli dijital altyapının sağlanması, yapay zeka alanında regülasyonların hızlı bir şekilde tamamlanması, eğitim programları ve sektörel işbirlikleriyle toplumun yapay zeka konusundaki bilgi seviyesinin artırılması ve bu teknolojinin farklı sektörlerde kullanılmasının yaygınlaştırılması dijital dönüşüm yolculuğunda büyük önem taşıyor.

Aynı zamanda Türkiye'nin genç ve dinamik nüfusa sahip olması teknolojik yeniliklere hızlı adapte olmasını sağlarken, bu durum sektörlerdeki gelişmeleri de hızlandıran bir faktör olarak öne çıkıyor.

Zirve, teknolojiye yön veren liderleri bir araya getirirken, küresel çapta teknolojik dönüşümün son derece hızlı gerçekleştiği bir dönemde Türkiye'nin bu alandaki mevcut konumuna ışık tutarak, atılması gereken adımlar hakkında fikir verdi.