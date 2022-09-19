Teknolojide yeni dönem: Uçan bisikletler

ABD'de gerçekleştirilen Detroit Otomobil Fuarı'nda ilginç bir taşıt görücüye çıktı.

Japon start-up firması AERWINS tarafından geliştirilen uçan bisiklet Xturismo, 40 dakika havadan kalabiliyor ve saatte 100 kilometre hıza ulaşıyor.

AERWINS Teknoloji Kurucu Başkanı Shuhei Komatsu, Japonya'da halihazırda satışta olan Xturismo modelinin ABD satış fiyatının 777 bin dolar olmasının beklendiğini açıkladı.

Ayrıca Komatsu, şirketin 2025 yılına kadar fiyatı 50 bin dolara düşürecek daha küçük bir model üzerinde çalışmalarını sürdürdüğünü belirtti.