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Teknolojik 'Soğuk Savaş' kapıda

ABD Kongresi'nin imza için Donald Trump'a gönderdiği taslak, ABD ordusuna ürün satan teknoloji şirketlerinin yazılımlarını Rusya ya da Çin gibi yabancı ülkelere incelettiklerinde, bunu bildirmeleri zorunluluğu getirecek. Soğuk Savaş dönemini hatırlatan korku, ABD'nin ekonomisini olumsuz etkilerken, yazılım konusunda gelişmemiş ülkeler için de teknolojik uçurumu büyütebilir

02.08.2018 - 13:22 | Güncelleme: HABERTURK.COM

Teknoloji dünyasında son yıllarda yaşanan bazı gelişmeler Soğuk Savaş döneminin paranoyalarını hatırlatıyor. Her ne kadar içinde doğruluk payı olan endişelerden bahsedilse de, alınan önlemler teknolojik gelişmelerin yavaşlamasına ya da durmasına sebep olabilir.

TEKNO CASUSLUĞA KARŞI YASA TRUMP'IN ÖNÜNDE

Dün yapılan oylamada 87'ye karşı 10 oyla son hâli onaylanan yasa taslağı, geçen yıl yapılan bir soruşturmadan sonra hazırlanmaya başlanmıştı. Reuters, aralarında Pentagon ve istihbarat servislerinin de olduğu bazı kamu kuruluşlarının kullandığı yazılımların, daha önce Rusya tarafından, herhangi bir güvenlik açığı olup olmadığının incelendiğini ortaya çıkarmıştı.

Bu durum, Rus yetkililerin yazılımın kaynak kodunu inceledğini ve bu sayede çeşitli açıklarını bularak, ABD hükümet sistemlerine saldırı gerçekleştirmesine sebep olabilir.

TİCARİ SIRLARIN AÇIĞA ÇIKMASI KORKUSU, ULUSLARARASILIĞI BİTİRİR

Tasarı yasalaşırsa, teknoloji şirketleri bu tip incelemeleri ABD hükümetine bildirmek zorunda olacak. Taslak ayrıca bir veritabanı yaratarak, kamu kurumlarının hangi yazılımın yabancı ülkeler tarafından incelendiğini ve bunun Pentagon tarafından siber güvenlik riski olarak değerlendirilip değerlendirilmediğini de görebilecekler.

Muhtemel şirket sırları barındıracak veritabanının herkese açık olması ise, muhtemelen ABD'li şirketlerin bu tip incelemelere kapılarını kapatmasını sağlayacak.

ABD'Lİ ŞİRKETLER RUSLARA KAYNAK KODU AÇMIŞTI

Daha önce Rus pazarına açılmak isteyen HP, SAP ve McAfee, bir Rus devlet güvenlik kurumunun yazılımlarının kaynak kodlarını açıklara karşı inceletmişti. Bu şirketlerden McAfee, artık hükümetlere kaynak kodu inceletmeyi bırakırken, HP ve SAP ise konu hakkında açıklama yapmadı.

Benzer şekilde siber güvenlik yazılımı Kaspersky'nin, ABD kamu kurumlarında kullanımı içinde güvenlik açığı olabileceği ve gzlice veri toplayabileceği gerekçesiyle yasaklanmıştı. Kaspersky'nin kaynak kodunu açma talepleri ise kabul edilmemişti. Yani ABD, kaynak kodunu görse bile yazılımı kullanmayı reddetti.

ZTE YASAĞI, NEREDEYSE 5G'DE GECİKMEYE SEBEP OLACAKTI

ABD'nin Çin ile şu an yaşadığı ticaret savaşının öncesinde, teknoloji şirketleriyle olan kavgası konuşuldu. GSM altyapısı ve mobil cihazlarıyla tanınan ZTE'yi ise hem ABD ambargolarını kırmak hem de siber casusluk gerekçesiyle ABD şirketleriyle iş yapmaktan men eden yasaklar kısa süre önce kaldırıldı. Bir diğer telekom ürünleri ve mobil cihazlar üreticisi Huawei de yasağın ucundan döndü.

ABD'nin öncüsü gözüktüğü bu durum, diğer ülkeler için de geçersiz değil. Son yıllarda yaşanan siber saldırılarla sağlık sistemleri gibi kritik altyapılar çalışmaz hâle getirilirken, çeşitli ülkelerdeki kamu kurumlarının işleyişi yavaşlatıldı, enerji altyapılarına sızıldı.

TÜRKİYE YASAKLARSA, YAZILIM PAZARI GELİŞİR

Bu akım, teknoloji ve yazılım pazarında da küreselleşmenin önünü alarak, politika sahnesindeki ulusallaşma rüzgarını teknolojiye de yansıtacağa benziyor. Diğer ülkelerin de bu rüzgara kapılması, gelişmiş uluslararası yazılımlara erişimi kısıtlayabilir. Bu yerel yazılım pazarlarını gelişmesi anlamına gelir ve bizim gibi ülkeler için önem taşır, zira özellikle kamunun yerel çözümlere yönelmesi, bu çözümleri üretenlerin, yazılım ve teknoloji ekosisteminin gelişmesini sağlar. Teknolojiye harcanan paranın bir bölümü daha yurt içinde kalarak, cari açık azalır.

TEKNOLOJİK GELİŞİMİN DURMASINA DEĞER Mİ?

Ancak, diğer yandan yıllardır milyonlarca dolarını araştırma geliştirme faaliyetlerine yatıran, bunun sonucunda üretilen teknolojilere erişimi geciktirir. Zira, Türkiye ve benzeri ülkelerin önce bu teknolojileri geliştirmesi, harcanan milyonları burada harcamaları gerekir.

Sonunda aynı seviyeye gelinebilecek olsa dahi, bu gecikme birçok alanda ilerlemeyi durdurabilir, geciktirebilir.

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