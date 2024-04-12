Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Gündem Güncel Antalya'da teleferik faciası: 1 ölü ve yaralılar var - En son haberler

        Teleferik faciası: 1 ölü ve yaralılar var

        Antalya'da bayramda yaşanan yoğunluk bir faciayı da beraberinde getirdi. Tünektepe Teleferik Tesisi'nde, kabinlerden biri henüz belirlenemeyen nedenle düştü. Olayda bir kişi yaşamını yitirdi ve yaralananların olduğu bildirildi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.04.2024 - 19:10 Güncelleme: 12.04.2024 - 19:19
        ABONE OL
        ABONE OL
        Teleferik faciası: 1 ölü ve yaralılar var
        ABONE OL
        ABONE OL

        Antalya'nın Konyaaltı ilçesinde teleferik kabininin düşmesi sonucu 1 kişinin hayatını kaybettiği, yaralananlar olduğu bildirildi.

        Fotoğraf: İHA

        Ramazan Bayramı tatili dolayısıyla yoğunluk yaşanan Tünektepe Teleferik Tesisi'nde, kabinlerden biri henüz belirlenemeyen nedenle düştü.

        Fotoğraf: İHA

        Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye, polis, sağlık ve kurtarma ekipleri sevk edildi.

        REKLAM

        Fotoğraf: İHA

        Olayda 1 kişinin yaşamını yitirdiği, yaralananlar olduğu belirtildi.

        Fotoğraf: İHA

        Yaralıların tahliyesine başlandığı öğrenildi.

        *Haberin görseli İHA tarafından servis edilmiştir.

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Eminönü'nde yoğunluk bayramın son gününde de sürdü
        Eminönü'nde yoğunluk bayramın son gününde de sürdü
        TRT Arapça ekibine Gazze'de saldırı
        TRT Arapça ekibine Gazze'de saldırı
        Sürücünün öldüğü an kamerada!
        Sürücünün öldüğü an kamerada!
        Gelinle damada 2 milyon lira takıldı
        Gelinle damada 2 milyon lira takıldı
        Şanlıurfa'da dereye giren çocuk boğuldu
        Şanlıurfa'da dereye giren çocuk boğuldu
        UEFA'dan Okan Buruk'a şok ceza!
        UEFA'dan Okan Buruk'a şok ceza!
        Akın akın dönüyorlar! İşte yoğunluk yaşanan noktalar!
        Akın akın dönüyorlar! İşte yoğunluk yaşanan noktalar!
        Nuri Alço'dan haber var
        Nuri Alço'dan haber var
        Lavabolardaki küçük delik ne işe yarıyor?
        Lavabolardaki küçük delik ne işe yarıyor?
        Arda Güler'e 'teknik' destek!
        Arda Güler'e 'teknik' destek!
        "Neden kaçtığımı anladınız mı?"
        "Neden kaçtığımı anladınız mı?"
        Yıllardır mucize eseri hayatta! Rahatsızlığı 44 yıl sonra fark edildi
        Yıllardır mucize eseri hayatta! Rahatsızlığı 44 yıl sonra fark edildi
        Özel kıyafetlerle defnedildi! Ürküten ölümler başladı!
        Özel kıyafetlerle defnedildi! Ürküten ölümler başladı!
        Dzeko, Yunanları çıldırttı!
        Dzeko, Yunanları çıldırttı!
        Akıllı telefonu şarj ederken bunu yapın!
        Akıllı telefonu şarj ederken bunu yapın!
        Tesla otomatik pilotu hayat kurtardı
        Tesla otomatik pilotu hayat kurtardı
        "Amerika'yı keşfetmeye çalışmasın"
        "Amerika'yı keşfetmeye çalışmasın"
        5 tane ceviz yiyin! 4 saat bekleyin!
        5 tane ceviz yiyin! 4 saat bekleyin!
        Dünya Bankası'nın Türkiye tahmini
        Dünya Bankası'nın Türkiye tahmini