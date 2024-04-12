Teleferik faciası: 1 ölü ve yaralılar var
Antalya'da bayramda yaşanan yoğunluk bir faciayı da beraberinde getirdi. Tünektepe Teleferik Tesisi'nde, kabinlerden biri henüz belirlenemeyen nedenle düştü. Olayda bir kişi yaşamını yitirdi ve yaralananların olduğu bildirildi
Antalya'nın Konyaaltı ilçesinde teleferik kabininin düşmesi sonucu 1 kişinin hayatını kaybettiği, yaralananlar olduğu bildirildi.
Fotoğraf: İHA
Ramazan Bayramı tatili dolayısıyla yoğunluk yaşanan Tünektepe Teleferik Tesisi'nde, kabinlerden biri henüz belirlenemeyen nedenle düştü.
Fotoğraf: İHA
Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye, polis, sağlık ve kurtarma ekipleri sevk edildi.
Fotoğraf: İHA
Olayda 1 kişinin yaşamını yitirdiği, yaralananlar olduğu belirtildi.
Fotoğraf: İHA
Yaralıların tahliyesine başlandığı öğrenildi.
*Haberin görseli İHA tarafından servis edilmiştir.