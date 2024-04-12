Teleferik faciası: 1 ölü ve yaralılar var Antalya'da bayramda yaşanan yoğunluk bir faciayı da beraberinde getirdi. Tünektepe Teleferik Tesisi'nde, kabinlerden biri henüz belirlenemeyen nedenle düştü. Olayda bir kişi yaşamını yitirdi ve yaralananların olduğu bildirildi

Anadolu Ajansı Giriş: 12.04.2024 - 19:10 Güncelleme: 12.04.2024 - 19:19 facebook

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