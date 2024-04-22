Teleferik sistemlerinde yolcu güvenliği özel bakım ve kontrollerle sağlanıyor

Teknoloji, altyapı, istasyon ve vagonları 2014'te tamamen yenilenen Bursa Teleferik, tek halatlık 9 kilometre hattıyla, sekizer kişilik 140 kabinle hizmet veriyor.

Her 20 saniyede bir kabinin hareket ettiği, saatte 1500 yolcu kapasitesine sahip teleferik, sarsıntıyı önleyen aerodinamik tasarım, otomatik kontrol sistemine sahip hidrolik kapılar, merkezi elektrik sistemi ile zor hava koşullarında da kesintisiz ulaşım sağlıyor.

Teleferik hattı için öncelikle planlama aşaması olduğunu belirten Cumbul, "Planlama aşamasından sonra teleferik imalatçısıyla beraber proje yapılır. Teleferik imalatçısı inşaat firmasıyla teleferiği kurar ve bitirdikten sonra işletmeci firma, üretici firma ve kontrol eden otoriteler beraber belirli kontrolleri yapar, faaliyete girdikten sonra rutin kontroller yapılmaya devam edilir." dedi.

Hatların kurulumuna değinen Cumbul, "Tek halatlı sistemlerde yaklaşık 300 metrede bir direk kullanılır. Tabii coğrafyaya göre direk sayısı azalabilir. Çift halatlı sistemlerde ise 800 metreye kadar bu çıkabilir. Halatın uzunluğu teleferik hattının halka şeklinde olması nedeniyle 2 katıdır. Yani 1 kilometrelik hedefiniz varsa 2 kilometrelik halatınız olması gerekir. Halatın çapı da teleferikte bulunan kabin sayısı ve teleferiğin taşıyacağı yüke göre hesaplamalar sonucunda belirlenir." diye konuştu.

REKLAM

KABİN GÜVENLİĞİ İÇİN HANGİ MALZEME KULLANILMALI?

Cumbul, rüzgarı ve yağışı almaması amacıyla kabinlerdeki camların polikarbon, şasenin ise hafif olması için alüminyumdan yapıldığı bilgisini verdi.

Teleferik sefer sayısında sınırlama gerekmediğini dile getiren Cumbul, "Teleferiklerde sürekli sefer yapılmaktadır. Bizim tesisimizde her 20 saniyede bir kabin yeni yolcuyu almaya hazır hale gelmektedir. Teleferiklerin kabinlerinin bakımları yapıldığı sürece herhangi bir ömrü yoktur. Teleferiğin diğer unsurları, kabinlerden çok daha önce yaşlanır. 1963 yılında yapılan Bursa Teleferik kabini, müşterilerimizin fotoğraf çekimi için hala tesisimizde hizmet vermektedir." ifadesini kullandı.

TELEFERİK BAKIMLARI NASIL YAPILIYOR?

Teleferiklerin bakımlarının nasıl yapıldığı sorusunun merak edildiğini anlatan Cumbul, teleferik sistemlerinin bakımlarında farklı aşamalar olduğunu söyledi.

Özellikle kritik parçalarda "kestirimci bakım yöntemi" uygulandığını ifade eden Cumbul, sözlerini şöyle sürdürdü:

REKLAM

"Yani bir şey bozulmadan ya da bozulacağı belli olacağı zaman daha çok hasarsız muayene sistemleri var. Röntgen cihazları ya da manyetik rezonans cihazlarıyla, belirlenmiş periyotlarda kontroller yapılarak o parçalar gerekli görüldüğünde değiştirilir. Bunların pek tamiratı yoktur. Teleferik mevzuatıyla ilgili hem Avrupa Birliği mevzuatı Türkiye'de geçerli olan hem de imalatçıların belirli bakım periyotları var. Bakım konusunda herhangi bir araç, tren, otomobil veya uçaktan farkı yoktur. Günlük, saatlik gözle kontrol edilmesi gereken ve en ileri seviyede manyetik rezonansla kontrol edilmesi gereken parçalar var. Her tesisin önemli bir bakım ekibinin olması zorunlu."