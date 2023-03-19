Telefonum gerçekten su geçirmez mi?

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Teknoloji Cihaz Telefonum gerçekten su geçirmez mi?
ABONE OL

Telefonların su geçirmezlik sınıflandırmaları, IP68, IPX8 nedir?

Akıllı telefonlar artık neredeyse her şeyi yapabilen cihazlar haline geldi. Su geçirmezlik konusunda da birbiriyle yarışan ürünler özel sınıflandırmalara sahip. Peki onlarla yüzmeye gidebilir miyiz? IP67, IP68 veya IPX8 su geçirmezlik sınıflandırmaları tam olarak ne anlama geliyor? İşte bilmeniz gerekenler...

Telefonum gerçekten su geçirmez mi?

Dünya parmaklarımızın ucunda... Bankacılık işlemlerimiz, sosyal medya hesaplarımız, en üstün makineye taş çıkartacak şekilde çekilmiş fotoğraflarımız ve videolarımız, haberler, kitaplar ve daha nicesine elimizdeki akıllı telefonların içerisinde.

Teknoloji bu kadar hayatımızın bir parçasıyken, tek bir cihaza böyle görevler yüklenmişken haliyle onu yanımızdan ayırmak istemez hale geliyoruz. Akıllı telefon üreticileri de her geçen gün yeni özelliklerle karşımıza çıkarak bizi şaşırtmaya devam ediyor. Geldiğimiz son noktada su geçirmezlik özellikleri de yeni modalar arasında yer alıyor.

Peki cep telefonlarımız gerçekten su altında çalışabilecek kadar su geçirmez mi, yoksa bu sadece bir şehir efsanesi mi?

İşte su geçirmezlik sınıflandırmaları ile ilgili bilmeniz gerekenler...

Suya dayanıklılık, evet telefonlarda yeni bir konu değil. Anak önceleri inşaat işçileri veya dağ bisikletçileri gibi sert işler yapanların kullanması için tasarlanmış için tasarlanmış etli, kauçuk sızdırmaz sağlam kılıflı telefonlarda bulunan bir şeydi. Teknolojinin gelişimi ile işler de değişti ve 2023'te iPhone 14 Pro, Galaxy S23 Ultra ve Google'ın Pixel 7 Pro'su da dahil olmak üzere çoğu ana akım telefonda yerleşik bir tür su direnci bulabiliyoruz.

SUYA DAYANIKLILIK ALTIN DEĞERİNDE

Bir telefondaki suya dayanıklılığın değeri, cihazlarının üzerine çay, kahve veya soda döken herkes için altındır. Peçete ile hızlı bir silme ile bunu atlatabilecekken, suyu çeksin diye pirince koyma, saç kurutma makinesiyle müdahale ve hatta tamir için telefoncuya pahalı bir koşu arasındaki fark anlamına gelebilir.

TELEFONUNUZUN SUYA DAYANIKLILIK SEVİYESİNİ BİLMEK HAYATİ ÖNEME SAHİP OLABİLİR

Tüm telefonlar suya daldırılmaya dayanabilecek bir yeteneğe sahip değil elbette. Hatta bazıları sıvıya yakın dahi olmamalıdır. Havuzda yüzerken neredeyse hiç telefon alınmamalıdır ve denizde yüzme söz konusu değildir.

Yakın zamanlarda bir telefon için alışveriş yaptıysanız, eskiden duyduğumuz "suya dayanıklı" gibi terimlerin yanı sıra şimdi yaygın olan IP67, IP68 veya IPX8 derecelendirmeleriyle karşılaşmış olacaksınız. Ancak bu derecelendirmeler gerçekten ne anlama geliyor ve en önemlisi, pahalı yeni telefonunuz ne kadar su geçirmez?

ULUSLARARASI KORUMA DERECELENDİRMELERİ (IP) NEDİR?

IP veya giriş koruması derecelendirmeleri (diğer adıyla uluslararası koruma derecelendirmeleri), Uluslararası Elektroteknik Komisyonu tarafından belirlenen bir standarttır. Kuruluşa göre, kodlar "elektrikli ekipmanların muhafazaları tarafından sağlanan koruma derecelerini sınıflandırmak için bir sistem" olarak tasarlanmıştır.

SAYILAR NEYİ İFADE EDİYOR?

Derecelendirme kodundaki ilk sayı, parmaklar veya toz gibi yabancı katı cisimlerin girişine karşı sağlanan koruma miktarını temsil eder. Bu koruma seviyeleri en düşük 0 ile en yüksek 6 arasında değişir. İkinci sayı, nem veya sıvı girişine karşı koruma derecesini temsil eder ve koruma seviyeleri düşük 0 ile 8 arasında değişir.

DERECELENDİRMEDE 'X' VARSA DİKKAT!

Bazen, IPX8 gibi X ile değiştirilen bir sayıya sahip bir IP derecelendirmesi görürsünüz. Bu durumda, bir şirket test ayrıntıları sağlamamış, bu nedenle derecelendirme numarası X ile değiştirilmiş olduğunu anlarız. IPX8 dereceli bir cihaz suya batırılmaktan kurtulabilir, ancak resmi olarak tozdan korunmak için derecelendirilmemiştir. Bu kurtulamayacağı anlamına gelmez elbette, ama bir testten geçmediği açıktır.

IPhone 14 Pro, IP68 derecesine sahiptir, yani içeri giren tozdan korunur ve suya batırılmaya dayanabilir. Galaxy S22 Ultra da IP68 derecelendirilmiştir. Yani eşit derecede suya dayanıklılar, değil mi?

İşte bu noktada kafa karıştırıcı hale geliyor çünkü daha üst bir derecelendirme yok. Yani IPhone 14 Pro ile Samsung Galaxy S22 Ultra aynı IP derecesine sahip olmasına rağmen eşit derecede suya dayanıklı değiller!

IP derecelendirmesinde, suya dayanıklılık konusunda 8 alabilmek için IEC, bir cihazın 30 dakika boyunca en az 1 metre suya batırılmaya dayanmasını gerektiğini belirtiyor. Bunun ötesine geçmek ise, üreticiye kalmış bir durum. S23 Ultra, 30 dakika boyunca 1,5 metreye kadar suya batırılabilirken, Apple, iPhone 14 Pro'nun 30 dakikaya kadar 6 metreye kadar suda güvende olduğunu açıklıyor. Bu nedenle, IP68 derecesine sahip herhangi bir telefonun bu 1 metre-30 dakikalık minimum eşiğe ulaşması gerekecek olsa da, ince baskıyı kontrol etmek ve telefonunuzun tam olarak ne sunduğunu görmek önemlidir.

BU DURUMDA IPHONE İLE YÜZÜLEBİLİR Mİ?

IPhone 14 Pro'nun reklamı yapılan 6 metre su geçirmezliği, yanımıza bir tane alıp, su altı aksiyon kamerası gibi dalmaya gidebileceğimiz anlamına gelmiyor! Çünkü IP derecelendirmeleri kontrollü koşullarda, yani hareket etmeyen sularda yapılır. Telefonunuzu suda hareket ettirmek, daha fazla su basıncı ekleyecek ve suyun içeri girmesini ve telefonunuza onarılamaz bir hasar vermesini daha olası hale getirecektir.

DENİZ SUYUNA DİKKAT ETMEK GEREKİR!

IP testleri ayrıca tatlı su kullanılarak da yapılır; Çoğu havuzda, telefonunuzun direncinde bir fark yaratabilecek klor gibi ek kimyasallar bulunur. Söz konusu deniz olduğunda ise, vücudumuzda dahi tatlı su ile yıkamadığımızda kalan tuzu hepimiz gözle görebiliyoruz. Bu durumda telefonu denizden uzak tutmanın ne kadar önemli olduğunu söylemeye bile gerek yok.

Tuzlu su, şarj portunuzdaki metal parçaların bozulması da dahil olmak üzere birçok soruna neden olabilir.

PAHALI BİR RİSK OLABİLİR

Telefonunuz en iyi IP68 direnç derecesine sahip olsa bile, bunu bir su altı kamerası olarak kullanmak, ya da telefonla denizin ortasında yüzerken haberleşmek gibi yöntemlere baş vurmak yerine bunu bir acil durum özelliği olarak yedekte tutmak gerekiyor.

Bu nedenle, su altından Instagram reels'ı veya TikTok videoları atmak pahalı bir risk olacaktır. Balıkların fotoğraflarını çekmek gerçek su altı aksiyon kameralarına bırakılmalı...

ÖNERİLEN VİDEO

ÖNE ÇIKAN HABERLER

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Elektronik haberleşme işletmecilerinin toplam zararı yaklaşık 2,117 milyar TL
TEKNOLOJİ Elektronik haberleşme altyapısında hasar 2,117 milyar ...
Google, kullanıcıları Android telefonlardaki açıklara karşı uyardı!
TEKNOLOJİ Android kullanıcılarına büyük uyarı!
Google Chrome'a şifre kaydetmek tehlikeli mi? Pek de iyi bir fikir olmayabilir!
TEKNOLOJİ Şifrelerinizi Google Chrome'a kaydetmek iyi ...
ABD'nin ardından Birleşik Krallık'ta da TikTok yasağı
TEKNOLOJİ Birleşik Krallık'ta da TikTok yasağı
ABD, TikTok'dan hisselerini satmasını talep etti
TEKNOLOJİ ABD'den yeni Tiktok kararı!
Getir’in Global CFO’su Osman Yılmaz oldu
TEKNOLOJİ Global operasyonlara yeni CFO atandı
TOGG ön sipariş aplikasyonu "Trumore" en popüler uygulamalar arasında! - TOGG Haberleri
TEKNOLOJİ Trumore en popüler uygulama zirvesinde
Gebze'de 5G destekli cihaz üretimi
TEKNOLOJİ Gebze'de 5G destekli cihaz üretimi
Trumore uygulamasından çekiliş sürecinin nasıl işleyeceği açıklandı
TEKNOLOJİ Togg çekiliş süreci nasıl işliyor?
Samsung'dan sahte Ay fotoğrafı iddialarına yanıt geldi
TEKNOLOJİ Samsung'dan sahte Ay fotoğrafı iddialarına yanıt ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.