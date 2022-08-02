Telefonunuzu satmadan önce bunlara dikkat! 0:00 / 0:00

HABERTURK.COM

Teknolojinin her geçen gün gelişmesiyle birlikte akıllı cihazlara yeni eklenen özellikler, cihazların fiyatlarını artırmanın yanı sıra tüketicileri bir üst modeli talep etmeleri için de teşvik ediyor. Ancak artan döviz kurlarının da etkisiyle tüketiciler, yeni ve gelişmiş cihazlara sahip olabilmek için ikinci el alım ve satımına yöneliyor.

Bu süreç içerisinde kullanıcıların genellikle verilerini silmekle yetindiğini aktaran Veri Kurtarma Hizmetleri Genel Müdürü Serap Günal, kişisel verilerin bir ticaret malzemesi haline geldiği bu çağda kullanıcıların veri gizliliği ve ihlalleri konusunda bilinçlenmesi gerektiğini söyledi. Günal, verilerinin siber saldırganların eline geçmesini istemeyen kullanıcılar için teknolojik cihazlarını satışa çıkarmadan önce dikkat edilmesi gereken şu 5 ipucunu paylaştı:

1- Verilerinizi yedekleyin

Akıllı cihazlarınızı, özellikle de cep telefonlarınızı satmayı planladığınızda mevcut verileri yedeklemek ilk ve en önemli adımlardan biri olacaktır. Yedekleme işlemi, yalnızca kişisel verilerinizi güvenle saklamanıza yardımcı olmakla kalmayacak aynı zamanda yeni satın aldığınız akıllı cihazınızı daha hızlı kurmanızı ve verilerinizi daha hızlı aktarmanızı sağlayacaktır.

2- Hesaplarınızdan çıkış yapın

Akıllı cihazlarda kullanılan hesapların devre dışı bırakılması gerekiyor. Bu sayede satılan cihazın yeni sahibi cihazı etkinleştirmeye çalıştığında sorun yaşamayacak ve hesaplarınızın kullanılma riski ortadan kalkacaktır.

3- Verilerinizi silmeden önce şifreleyin

Kullanıcı verilerinin kimlik doğrulama yöntemleri olmadan erişilemez hale gelmesi için cihazlardaki verilerin tamamını silmeden önce güvenli bir şekilde şifrelemeniz gerekiyor. Verilerin güçlü kimlik doğrulama yöntemleriyle korunması, satıldığında erişim ihtimalini de engelleyecektir.

4- SIM ve SD kartları çıkarın

SIM, SD kartlar; telefon numaraları, mesajlar, fatura bilgileri, fotoğraflar ve cep telefonunuzla ilgili daha birçok dosyayı depolar. Dolayısıyla iki tür kartın da satıştan önce cihazdan çıkarılması gerekiyor. SD kartlı bir telefon kullanıyor ve artık ihtiyacınız olmadığını düşünüyorsanız kartı silebilir ve satışa dahil edebilirsiniz.

5- Fabrika ayarlarına sıfırlayın

Telefondaki bir dosyayı silmek, bilinenin aksine verileri tamamen yok etmez, yalnızca boş olarak işaretler. Silinen veriler üzerine işlenir ve cihaz kullanımı o şekilde devam ederken isteyen kişiler, geçmiş verilere ulaşabilir. Dolayısıyla en güvenilir yol, tüm adımlar tamamlandıktan sonra cihazı fabrika ayarlarına döndürmek olacaktır.