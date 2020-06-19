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Günümüzde piyasada pek çok boyutta TV satışa sunuluyor ancak tüketicilerin bütçelerinin izin verdiği en büyük boyutu seçmesi sonradan pişmanlık duyulmaması için oldukça önemli. Yapılan araştırmalara göre yeni TV’lerin satın alınmasının en büyük nedeni, daha büyük ekranlara olan talep. Yeni bir TV almak isteyenlerin ve özellikle de 75 inç veya daha büyük ekranlı bir TV almayı düşünenlerin bilmesi gereken önemli noktalar bulunuyor. Bu kapsamda Samsung, büyük ekranlı bir TV almak isteyen tüketicilere yardımcı olacak bazı ipuçlarını hazırladığı bir rehberde bir araya getirdi. İşte o tavsiyeler…

1- Odanızın büyüklüğünü göz önünde bulundurun

Yeni bir TV satın almanın heyecanı, genellikle kurulumunun gerektirdiği asıl işi unutmanıza neden olabilir. Aslında bir TV, ekran boyutundan daha fazlasıdır. Bu nedenle büyük ekran TV alırken sehpa ve çerçevenin fiziksel boyutlarının yanı sıra bulunacağı odanın içinde gelecekteki yerleşimini de göz önünde bulundurmayı ihmal etmeyin. Büyük ekran TV'nizi kurarken daha yolun başında sorun yaşamamak için TV'nizin tam boyutlarını mobilyalarınızın düzeniyle karşılaştırmayı unutmayın.

2- TV’de ekran boyutu ne demek?

Peki, satın almaya karar verdiğiniz TV’nin boyutu ne anlama geliyor? Bir TV'nin boyutu, çapraz uzunluğunu ifade eder; bu uzunluk gerçek TV ekranının sol üst köşesinden sağ alt köşesine kadar ölçülerek bulunur. Çoğu kez inç cinsinden ifade edilir. 1 inç yaklaşık 2.5 cm’dir. Örneğin 55 inç bir TV’nin çapraz uzunluğu yaklaşık 140 cm yani 1.4 m’dir.

3- TV'niz için önerilen izleme mesafesini hesaplayın

Tüm TV'ler için tavsiye edilen bir mesafe ve açı bulunur. En iyi ve en sürükleyici izleme deneyimi, görüş alanınızın 40 derecesinin ekran tarafından kaplanmasıdır. Bu izleme mesafesi alanı, sadece TV’nizin boyutunun bilinmesi ile hesaplanabilir. Bu uygun mesafeyi elde etmek için ekran boyutunu 1.2 ile çarpın. Yani 75 inç TV için bu 90 inç veya yaklaşık 2.3 metre uzakta oturmak demektir.

4- TV çözünürlüğünü kontrol edin

Daha kaliteli görüntü için genel kural, ekran boyutu artıkça toplam piksel sayısının veya çözünürlüğün de artmasıdır. Çözünürlük ne kadar iyi olursa görüntüyü de o kadar kaliteli görürsünüz. İzleme deneyiminizi artıran en temel noktalardan birinin görüntünün netliği olduğu düşünüldüğünde mevcut durumda 4K Ultra HD çözünürlüğe sahip televizyonlardan daha düşük bir çözünürlüğü tercih etmemeniz faydanıza olacaktır.

Unutmayın ki satın alacağınız televizyonu en az 5 - 7 yıl kullanacaksınız. Özellikle teknolojinin çok hızlı bir şekilde gelişim gösterdiği günümüzde alacağınız televizyonun gelecekte ortaya çıkacak yenilikleri de desteklemesi önemli. Eğer bu noktayı önemsemez iseniz satın aldığınız televizyon 1 - 2 yıl sonra ihtiyaçlarınızı karşılamayacak ve yeni bir televizyon almanız gerekecektir. Bu kapsamda 8K TV’ler son zamanlarda UHD (Ultra Yüksek Çözünürlüklü) TV'ler arasında pazara sunulan en yüksek çözünürlüğe sahip TV'ler olarak dikkatleri şimdiden üzerlerine topluyor. 8K TV'ler, başka bir UHD türü olan 4K TV'den dört kat daha fazla pikselle daha keskin ve ayrıntılı görüntü kalitesi sunuyor.