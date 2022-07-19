HABERTURK.COM

Serbest Telekomünikasyon İşletmeciler Derneği (TELKODER), fiber altyapı problemlerinin e-spor alanındaki gelişimi engellediğini açıkladı.

TELKODER Yönetim Kurulu Başkanı Halil Nadir Teberci, "2021’de 1.1 milyar doları yakalayan e-spor sektörü ülkemiz için de önemli bir ekonomik potansiyele sahip. Nüfusumuzun internet kullanım oranına bakıldığında e-sporun ülkemizde önemli bir ivme kazanması çok doğal. Ancak üzülerek görüyoruz ki e-spor oyuncularımız küresel arenada rakipleriyle yaptıkları maçlarda çok sık olarak ping sorunlarıyla karşılaşıyorlar. Biz gençlerimizin yüksek hızlı interneti hakkettiklerini düşünüyoruz. Bu sebeple ilgili kurumların fiber altyapı geliştirme çalışmalarını hızlandırmalarını bekliyoruz" dedi.

2022 yılında e-sporun piyasa değerinin ise 1.3 milyar doları bulması bekleniyor. KPMG’nin geçen yıl açıkladığı rapora göre, dünyada yaklaşık 32 milyon e-spor sporcusu bulunuyor ve bu sayının katlanarak artması bekleniyor.

Son olarak geçtiğimiz yıl Türkiye’den uluslararası bir e-spor oyuncusunun sözleşmesi yaşadığı ping sorunları nedeniyle feshedildiği gündeme gelmişti.

İnternet altyapısı nedeniyle yükselen ping değerleri sporcuların rakiplerinden geri kalmasına neden oluyor. Bir bağlantıya tepki verilme süresi olarak tanımlanan ping sorunu nedeniyle oyuncular kendi bilgisayarından çıkan bir verinin rakiplerinin bilgisayarına ulaşma süresinin artması ve rakipten gelen verinin alınmasının uzun zaman alması nedeniyle yarıştan geri kalabiliyorlar.