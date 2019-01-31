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Dershanelerin temel liselere dönüştürülmesinin ardından başlangıçta bin 220 olan temel lise sayısı, 2018 itibariyle 962'ye indi. 250 bine yakın öğrencinin yaklaşık 15 bin derslikte eğitim gördüğü kurumlarda 25 bin öğretmen ve 9 bin personel görev yapıyor. Yani temel liselerin özel liseler arasındaki payı yaklaşık yüzde 40. Özel Eğitim Kurs sayılarına bakıldığında ise bugün 2 bin 500'ü aşkın resmi özel öğretim kursunda üniversiteye hazırlık kursları veriliyor.
Bu veriler, kapatılacak lise ve kurslardaki öğretmen ve öğrenci sayısının ne kadar ciddi boyutta olacağını gösteriyor.
BİLİM KÜLTÜR SANAT AKADEMİLERİ
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, konuyla ilgili "Yerine ne koyacağımız, ne getirdiğimiz ve buradaki ihtiyacı, talebi nasıl karşılayacağımız konusunda çok net bir yol haritasına sahibiz. Bunu da önümüzdeki haftalarda bir lansmanlalansmanla açıklayacağız" dedi. Edinilen bilgilere göre birden fazla seçenek konuşuluyor. İlki "Bilim Kültür Sanat Akademileri" adı altında yeni kurumların açılması... Bu akademilerde ilkokul, ortaokul ve lise öğrencileri, okul dışında kalan zamanlarda eğitim alma imkanına sahip olabilecek. Öğrencilerin, ilgi ve yeteneklerine uygun alanlarda eğitim desteği almaları sağlanacak. Örneğin, sağlık bilimlerine ilgi duyan öğrencilere fizik, kimya, biyoloji, matematik gibi dersler verilirken, güzel sanatlar dalında eğitim almak isteyen öğrencilere Türkçe, resim, müzik gibi dersler verilebilecek.
ÖZEL OKULLARA KURS YETKİSİ
Yol haritasındaki ikinci seçenek ise özel okullara kurs açma yetkisinin verilmesi. Fikre sıcak bakılıyor ancak özel okul bünyesinde açılacak kurslara, devlet-özel ayırmaksızın bütün öğrencilerin gelebilmesi öngörülüyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu kursların ücretsiz olmasını istediği de edinilen bilgiler arasında.
YAŞAM MERKEZLERİNE ÇEVRİLEBİLİR
Üçüncü seçenek ise kapatılan kurumların yaşam merkezleri haline getirilmesi... Buralarda sosyal çalışma uzmanları, psikolog, psikolojik danışman ve ölçme değerlendirme uzmanlarının çalıştırılması ve öğrencilere destek olunması amaçlanıyor. Ayrıca hafta sonları öğrencilere internet ve bilgisayarın doğru kullanımıyla ilgili eğitimler verilmesi gündemde. Öte yandan üniversite iş birlikleriyle, meslek tanıtımları gerçekleştirilmesi de konuşulan maddeler arasında.
AÇIK ÖZEL LİSE VE İLKÖĞRETİM OKULLARI
Bir seçenek de resmi okullarda olduğu gibi, özel liselerde de, açık özel ilköğretim ve lisesi, özel mesleki ve teknik açık öğretim lisesi gibi kurumların açılması.
Bu sayede temel lise ve özel eğitim kurslarındaki öğretmenlerin de öğrencilerin de mağduriyetinin önlenebilmesi konuşulan planlar arasında.
Halk Eğitim Merkezleri'nde verilen kursların programlarının geliştirilmesi ve derslerde kullanılan materyallerin iyileştirilip çoğaltılması da alınacak önlemler arasında.
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