Temmuz doğum yardımı ödemeleri yattı mı, ne zaman yatacak? 2025 Doğum yardımı ödemeleri ne kadar?
Temmuz ayı doğum yardımı ödemeleri, anne ve babalar tarafından bekleniyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından 1 Ocak 2025 yılından sonra doğan tüm çocuklara verilen doğum yardımı her ay hak sahiplerinin hesabına yatırılıyor. Peki, Temmuz doğum yardımı ödemelerinde son durum nedir? İşte, detaylar...
Çocuk sahibi ailelere yönelik doğum yardımı destek ödemeleri, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından düzenli olarak sürdürülüyor. Mayıs ayında başlayan ödemelerin ardından gözler şimdi Temmuz ayı takvimine çevrilmiş durumda. Devletin sağladığı bu maddi destek kapsamında; ilk çocuk için tek seferlik 5.000 TL, ikinci çocuk için 60 ay süresince her ay 1.500 TL ve üçüncü ve sonraki çocuklar için ise yine 60 ay boyunca her ay 5.000 TL ödeme yapılıyor. Temmuz ayında yapılacak ödemelerin tarihi ve detayları ise birçok vatandaş tarafından merak ediliyor. İşte Temmuz doğum yardımı ödemelerine dair son gelişmeler…
TEMMUZ AYI DOĞUM YARDIMI ÖDEMELERİ YATTI MI?
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından Temmuz ayı doğum yardımı ödemeleri henüz yatmadı. Haziran ayındaki ödemeler 27 Haziran Cuma 2025 günü yapılmıştı.
1. 2. VE 3. ÇOCUK YARDIMI YENİ AYLIK TUTARI
İlk çocuk: 5.000 TL (Tek Sefer)
2. çocuk: 1.500 TL (60 ay)
3 ve üzeri çocuk: 5.000 TL (60 ay)
DOĞUM YARDIMI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Aile Yılı'nda hayata geçirilen doğum yardımlarına başvuruların, 8 Nisan 2025 Salı gününden itibaren e-Devlet kapısı üzerinden alınmaya başlandığını bildirdi.
Ailelere ilk çocuktan itibaren verilecek doğum yardımlarını içeren düzenlemenin TBMM'den 27 Mart'ta geçtiğini anımsatan Göktaş, "Sayın Cumhurbaşkanımızın Aile Yılı Tanıtım Programı'mızda müjdesini verdiği doğum yardımı başvurularımızı bugünden itibaren e-Devlet kapısı üzerinden almaya başlıyoruz. Başvurular, öncelikli olarak e-Devlet kapısı üzerinden alınacak ancak e-Devlet üzerinden başvuru yapamayan vatandaşlarımız Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüklerimizden başvuru konusunda destek alabilecek." diye konuştu.
DOĞUM YARDIMI BAŞVURU ŞARTLARI NELERDİR?
Doğum yardımlarının herhangi kriter gözetmeksizin yapılacağının altını çizen Göktaş, şunları kaydetti:
“Bu yardımlardan 1 Ocak 2025 itibarıyla çocuk sahibi olan ailelerimiz yararlanacak. Buna göre, 1 Ocak 2025 itibarıyla doğacak ilk çocuk için 5 bin lira tek seferlik doğum yardımımız, ikinci çocuk için her ay 1500, üçüncü ve sonraki çocuklar için de her ay 5'er bin lira desteğimiz annelerimizin hesabına yatırılacak."