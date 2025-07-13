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        Haberler Bilgi Ekonomi Temmuzda hangi firma kar payı (temettü) dağıtıyor, Temmuz temettü ödeme takvimi ile temettü tutarı

        Temmuz ayında temettü veren şirketler listesi: 2025 Temmuz temettü takvimi

        Temmuz ayı boyunca borsa yatırımcılarının radarında olan temettü ödemeleri hız kesmeden devam ediyor. 13 Temmuz itibarıyla kâr payı dağıtımı yapan şirket sayısı 8'e ulaştı. Ayın kalan günlerinde ise 13 firmanın daha temettü ödemesi yapması bekleniyor. Hangi şirketin ne kadar temettü vereceği yakından takip ediliyor. İşte, 2025 Temmuz ayı güncel temettü takvimi ve şirket bazında ödenecek temettü tutarları…

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 13.07.2025 - 10:06 Güncelleme: 14.07.2025 - 00:08
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        1

        Temmuz temettü ödemeleri devam ediyor. Borsa hissedarları tarafından takip edilen temettü takvimi hızla işlemeye devam ederken şu ana kadar 8 firma temettü ödemesi gerçekleştirdi. Peki, Temmuz ayında kaç şirket temettü veriyor? İşte, 2025 Temmuz temettü takvimi...

        2

        2025 TEMMUZ TEMETTÜ TAKVİMİ

        Şirket adı: Lila Kağıt San. ve Tic. A.Ş.

        BIST kodu: LILAK

        Temettü tutarı: 1,2750 TL

        Tarihi: 01.07.2025

        Şirket adı: Yaprak Süt ve Besi Çiftlikleri San. ve Tic. A.Ş.

        BIST kodu: YAPRK

        Temettü tutarı: 0,3400 TL

        Tarihi: 01.07.2025

        3

        Şirket adı: Mhr Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.

        BIST kodu: MHRGY

        Temettü tutarı: 0,0500 TL

        Tarihi: 01.07.2025

        Şirket adı: Kocaer Çelik San. ve Tic. A.Ş.

        BIST kodu: KCAER

        Temettü tutarı: 0,0732 TL

        Tarihi: 02.07.2025

        4

        Şirket adı: İskenderun Demir ve Çelik A.Ş.

        BIST kodu: ISDMR

        Temettü tutarı: 0,2125 TL

        Tarihi: 04.07.2025

        Şirket adı: Ereğli Demir ve Çelik Fabrikaları T.A.Ş.

        BIST kodu: EREGL

        Temettü tutarı: 0,2125 TL

        Tarihi: 04.07.2025

        5

        Şirket adı: Kontrolmatik Teknoloji Enerji ve Mühendislik A.Ş.

        BIST kodu: KONTR

        Temettü tutarı: 0,0262 TL

        Tarihi: 08.07.2025

        Şirket adı: Boğaziçi Beton San. ve Tic. A.Ş.

        BIST kodu: BOBET

        Temettü tutarı: 0,1700 TL

        Tarihi: 08.07.2025

        6

        Şirket adı: DO & CO Aktiengesellschaft

        BIST kodu: DOCO

        Temettü tutarı: 77,3034 TL

        Tarihi: 14.07.2025

        Şirket adı: Koleksiyon Mobilya Sanayi A.Ş.

        BIST kodu: KLSYN

        Temettü tutarı: 0,1020 TL

        Tarihi: 14.07.2025

        7

        Şirket adı: Gentaş Dekoratif Yüzeyler San. ve Tic. A.Ş.

        BIST kodu: GENTS

        Temettü tutarı: 0,1275 TL

        Tarihi: 16.07.2025

        Şirket adı: Başkent Doğalgaz Dağıtım Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.

        BIST kodu: BASGZ

        Temettü tutarı: 1,7000 TL

        Tarihi: 18.07.2025

        8

        Şirket adı: Ayen Enerji A.Ş.

        BIST kodu: AYEN

        Temettü tutarı: 0,2119 TL

        Tarihi: 21.07.2025

        Şirket adı: Escar Turizm Taşımacılık Ticaret A.Ş.

        BIST kodu: ESCAR

        Temettü tutarı: 0,1020 TL

        Tarihi: 22.07.2025

        9

        Şirket adı: Altınkılıç Gıda ve Süt San. Tic. A.Ş.

        BIST kodu: ALKLC

        Temettü tutarı: 0,0069 TL

        Tarihi: 22.07.2025

        Şirket adı: Panora Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.

        BIST kodu: PAGYO

        Temettü tutarı: 0,6622 TL

        Tarihi: 23.07.2025

        10

        Şirket adı: Vestel Beyaz Eşya San. ve Tic. A.Ş.

        BIST kodu: VESBE

        Temettü tutarı: 0,0373 TL

        Tarihi: 24.07.2025

        Şirket adı: Avrupakent Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.

        BIST kodu: AVPGY

        Temettü tutarı: 1,5000 TL

        Tarihi: 25.07.2025

        11

        Şirket adı: Osmanlı Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

        BIST kodu: OSMEN

        Temettü tutarı: 0,0500 TL

        Tarihi: 29.07.2025

        Şirket adı: (BigChefs) Büyük Şefler Gıda Turizm Tekstil Danışmanlık Organizasyon Eğitim San. ve Tic. A.Ş.

        BIST kodu: BIGCH

        Temettü tutarı: 0,6196 TL

        Tarihi: 31.07.2025

        Şirket adı: Sanifoam Sünger San. ve Tic. A.Ş.

        BIST kodu: SANFM

        Temettü tutarı: 0,0425 TL

        Tarihi: 31.07.2025

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