Teoman: 70 değil, 80 yaşımdan sonra evliliği düşünürüm

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"ÇOK ŞAŞIRDIM"

"Beni ne yeni nesil anlayacak ne de eski nesil" şeklindeki sözleriyle ilgili konuşan Teoman, "Hatamı kabul ediyorum. Benim beklediğimden çok daha fazla kişi yeni albümümü sevdi. Ben çok şaşırdım. Çünkü bu albümü küçük bir kitle ve kendim için yapmıştım. Gençler 2 dakikalık şarkılar seviyorlar. Benim albümümde 13 dakika bile şarkı var. Enteresan bir albüm yapmak istedim o yüzden böyle yaptım" ifadelerini kullandı.