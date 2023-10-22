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        Haberler Magazin Teoman: 70 değil, 80 yaşımdan sonra evliliği düşünürüm - Magazin haberleri

        Teoman: 70 değil, 80 yaşımdan sonra evliliği düşünürüm

        Cihangir'de objektiflere yansıyan Teoman, samimi açıklamalarda bulundu. 2015'te boşandığı Ayşe Kaya'dan Zeyno adında bir kızı bulunan şarkıcı, "Ayvayı yedik, yaşlanıyoruz. Yıllar çok hızlı geçiyor. 70 yaş evlilik düşüncesini de değiştirdim. Erken olduğunu düşünüyorum. 80 yaşımdan sonra evliliği düşünmeye başlarım" dedi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 22.10.2023 - 09:41 Güncelleme: 22.10.2023 - 09:53
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        Habertürk'ten Volkan Özdemir'in haberine göre; Teoman, Cihangir'de görüntülendi. Basın mensuplarının ssorularını yanıtlayan 55 yaşındaki şarkıcı samimi açıklamalarda bulundu.

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        "ÇOK ŞAŞIRDIM"

        "Beni ne yeni nesil anlayacak ne de eski nesil" şeklindeki sözleriyle ilgili konuşan Teoman, "Hatamı kabul ediyorum. Benim beklediğimden çok daha fazla kişi yeni albümümü sevdi. Ben çok şaşırdım. Çünkü bu albümü küçük bir kitle ve kendim için yapmıştım. Gençler 2 dakikalık şarkılar seviyorlar. Benim albümümde 13 dakika bile şarkı var. Enteresan bir albüm yapmak istedim o yüzden böyle yaptım" ifadelerini kullandı.

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        "70 YAŞ EVLİLİK DÜŞÜNCESİNİ DEĞİŞTİRDİM"

        Geçtiğimiz aylarda "Ölümden çok korkuyorum" diyen Teoman, konuyla ilgili espri yaparak şu ifadeleri kullandı: Ayvayı yedik, yaşlanıyoruz. Yıllar çok hızlı geçiyor. Bir yaşa geldikten sonra daha da hızlanıyor. 70 yaş evlilik düşüncesini de değiştirdim. Erken olduğunu düşünüyorum. 80 yaşımdan sonra evliliği düşünmeye başlarım.

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        BİR ÇOCUK BABASI

        Öte yandan Teoman, 12 yıllık arkadaşlığın ardından fotoğrafçı Ayşe Kaya ile 2012'de nikâh masasına oturmuş, 2015'te anlaşmalı olarak boşanmıştı. Teoman'nın bu evlilikten Zeyno adında bir kızı bulunuyor.

        #teoman
        #evlilik
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