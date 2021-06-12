Afrin'de terör saldırısı! Ölüler ve yaralılar var 0:00 / 0:00

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Valilikten yapılan yazılı açıklamada, Esed rejimi tarafından kontrol edilen Tel Rıfat bölgesinden terör örgütü YPG/PKK unsurlarınca yapılan Grad füzesi ve top atışlarının Afrin merkezde bulunan Özel Şifa Hastanesi'nin Acil Servisi'ne isabet ettiği belirtildi.





13 SİVİL HAYATINI KAYBETTİ 27 YARALI VAR

Açıklamada, "Hastanede tedavi gören 13 sivil hayatını kaybetmiş, 27 sivilin yaralandığı tespit edilmiştir. Valiliğimiz koordinasyonunda danışmanlık hizmeti veren yerel kolluk birimlerince adli makamlarla gerekli koordinasyon sağlanarak olaya ilişkin tahkikata başlanılmıştır." ifadelerine yer verildi.



KALIN: SESSİZ KALMAK SUÇA ORTAK OLMAKTIR

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, sosyal medya üzerinden terör örgütünün Afrin'de sivillere yönelik düzenlediği saldırıyla ilgili olarak bir paylaşımda bulundu. Kalın şu ifadeleri kullandı:

Terör örgütünün Afrin’de bir hastaneye yaptığı saldırıyı şiddetle kınıyor, hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyoruz. Terör örgütünün Suriye’deki kolu, vahşi yüzünü bir kez daha gösterdi. Bu saldırı karşısında sessiz kalmak suça ortak olmaktır.