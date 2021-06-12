Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Suriye'nin Afrin şehri merkezine ve Suriye Amerikan Tıp Derneği destekli El Şifa Hastanesine ve acil bölümüne bugün PKK/YPG/SDG tarafından Tel Rıfat'tan yapılan, aralarında sağlık çalışanlarının da bulunduğu çok sayıda sivilin hayatını kaybetmesine yol açan terör saldırısının şiddetle lanetlendiği bildirildi.

"TERÖR ÖRGÜTÜ KANLI YÜZÜNÜ BİR KEZ DAHA GÖSTERDİ"

Masum sivilleri ve Suriye halkına her koşulda hizmet vermek için yılmadan çalışan sağlık çalışanlarını top ve füzeyle hedef almaktan çekinmeyen PKK/YPG/SDG'nin, terör örgütü kimliğini ve kanlı yüzünü bir kez daha gösterdiği vurgulanan açıklamada, "Hayatını kaybeden Suriyeli kardeşlerimize Allah’tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyoruz." mesajı paylaşıldı.

Uluslararası toplumun gerçekleri görmeye, farklı isimler altında faaliyet gösteren bu terör örgütüne desteklerini sonlandırmaya davet edildiği açıklamada, "Milli güvenliğimize ve Suriyeli sivillere tehdit teşkil eden tüm terör örgütleriyle her zaman ve her yerde mücadelemizi kararlılıkla sürdüreceğimizi yineliyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Hatay Valiliği, terör örgütü YPG/PKK'nın Afrin'deki hastaneye saldırısında hayatını kaybeden sivillerin sayısının 13'e, yaralananların sayısının 27'ye yükseldiğini bildirmişti.