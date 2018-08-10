Birkaç yıl önce Mac bilgisayarların donanımından sorumlu Apple’ın baş mühendislerinden Doug Field, Tesla’ya geçerek kariyerini baş araç mühendisi olarak sürdürmeye karar vermişti. Resmi olarak onaylanan haberlere göre Field, Apple’a geri döndü.

Apple’ın sürücüsüz otomobil programı ‘Project Titan’ üzerinde çalışacak olan Field, Tesla’da araç üretimi ve mühendisliği birimindeydi. Bu yılın ilk çeyreğinde Tesla’nın Model 3 hedeflerini yerine getirememesi sonucu Elon Musk ipleri eline almış ve üretimdeki sorumluluğu kendisi almıştı. Mayıs ayında izne ayrılan Field, Haziran ayında Tesla ile bağlarını tamamen kopardı. Şimdi ise tekrar Apple’da işe başladı.

Bir süredir Apple’ın geri planda tuttuğu ‘Project Titan’ programı Doug Field’ın dönüşüyle şirketin büyük önem verdiği projelerden birine dönüşecke gibi görünüyor. Tesla’da edindiği otonom araç deneyimi ve tecrübesiyle Field, Apple’ı sürücüsüz otomobil sektörünün devleri arasına sokabilir.

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