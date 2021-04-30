Sosyal güvenlik prim teşviki, destek ve indirimlerinden 6 ay geriye dönük yararlanılabilmesi için 2018 yılında 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’na madde eklendi. Buna göre, gerek 5510 Sayılı Kanun, gerekse başka kanunlarla sağlanan prim teşviki, destek ve indirimlerinden yararlanılabileceği halde yararlanılmadığı dönemlerde gerekli koşulları sağlamış olanlar, geriye dönük olarak 6 aylık dönemdeki prim teşviki, destek ve indirimlerinden yararlanabiliyorlar. Yararlanılan prim teşviki, destek ve indirimleri başka bir prim teşviki, destek ve indirimi ile de değiştirilebiliyor.

Geçen hafta yürürlüğe giren 7316 Sayılı Kanun ile bu uygulamaya son veriliyor. Gerekçe olarak bu uygulamanın Sosyal Güvenlik Kurumu’na ( SGK) ek iş yükü getirmesi gösterildi. Kanun değişikliği 1 Mayıs 2021 tarihinden geçerli olmak üzere yürürlüğe girecek.

Buna göre, bundan böyle prim teşviki, destek ve indirimlerinden yararlanabileceği halde yararlanmayanlar geriye dönük hak talep edemeyecekler. Bu nedenle, 2020 kasım, aralık ve 2021 ocak, şubat, mart, nisan aylarına ilişkin eski uygulama kapsamında geriye dönük teşvikten yararlanma ve teşvik değişikliği için muhtasar ve prim hizmet beyannameleri ile beyanname değişikliklerinin bugün verilmesi gerekiyor. Beyanname ve değişiklikler “E-Bildirge V2 / Aylık Prim Hizmet Belgesi Girişi / Tahakkuk Nedeni D” ekranları vasıtasıyla SGK’ya gönderilecek. 1 Mayıs ve sonrasında bu aylara ait geriye yönelik teşvikten yararlanma veya teşvik değişikliğine dair düzenlenerek gönderilen muhtasar ve prim hizmet beyannameleri işleme alınmayacak.

GSS PRİM BORCUNDAN KURTULMAK İÇİN SON GÜN

Sigortalı olarak herhangi bir işte çalışmayan, anne baba veya eşinden dolayı bakmakla yükümlü olmayan kişiler zorunlu olarak Genel Sağlık Sigortası (GSS) kapsamında tescil ediliyor. Bu kişilerin her ay 2021 yılı için 107.33 TL prim ödemesi gerekiyor. Geçmiş yıllardan GSS prim borcu bulunanlara borçtan kurtulmak için tanınan süre de bugün doluyor. Borcun anaparasını bugün ödeyenlerin gecikme faizleri silinecek. GSS prim borcu için başvuru şartı bulunmuyor. E-devlet üzerinden interaktif vergi dairesine girenler, ödemeyi doğrudan yaparak borçtan kurtulabiliyor.

PRİM BORÇLARINDA İKİNCİ TAKSİTE DİKKAT

SGK’ya olan prim borçlarını yapılandıran esnaf ve işverenlerin ikinci taksit ödemeleri de bugün sona eriyor. Yapılandırılan borcun ilk iki taksitini ödemeyenlerin yapılandırması bozuluyor.

Birinci taksiti aksatmış olanlar, peşin ödemeye geçerek gün sonuna kadar borcu ödedikleri takdirde borçtan kurtulabilecekler. Gecikme faizi yerine hesaplanan enflasyon farkının yüzde 50’si de silinecek. Daha önce taksitli ödeme seçeneğini tercih etmiş olanlar da bugün borcun tamamını ödedikleri takdirde enflasyon farkının yarısını ödemeyecekler.

SOKAĞA ÇIKMA YASAĞINDAN ETKİLENMEYECEKLER

Salgını önleme tedbirleri kapsamında dün akşam 19.00’dan başlayarak sokağa çıkmak kısıtlandı. SGK, tam kapanma döneminde primlerin ve yapılandırma taksitlerinin zamanında ödenebilmesi ve mağduriyetlerin yaşanmaması amacıyla prim borçlarını ve yapılandırma taksitlerini ödemek isteyen işveren, esnaf ve diğer sigortalıların evleri veya işyerine en yakın banka şubelerine giderek ödeme yapabileceklerini, bu konuda sokağa çıkma kısıtlamasından muafiyet tanındığını duyurdu Prim ödemeleri ve yapılandırma taksitleri internet bankacılığı kanalıyla veya kredi kartıyla da ödenebiliyor.