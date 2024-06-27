TEXACO Team AMS, ilk sezonunda Avrupa şampiyonu oldu

Türkiye'nin TCR European Endurance Series'te mücadele eden temsilcisi TEXACO Team AMS, sezon finaline bir yarış kala Avrupa şampiyonluğunu ilan etti. TCR European Endurance Series'in ilk üç ayağında yapılan toplam 6 yarışın sonunda zirveyi kimseye bırakmayan TEXACO Team AMS, sezon finaline bir yarış kala 3 otomobili ve 6 sporcusu ile topladığı puanlarla “Takımlar Şampiyonu” oldu. Bu sonuç aynı zamanda ülkemiz motor sporları tarihinde bir Türk takımının elde ettiği ilk Avrupa şampiyonluğu olduğu belirtildi.

Dünya çapında gerçekleştirilen TCR European Endurance Series'in üçüncü etabı İtalya'nın ünlü Misano Marco Simoncelli yarış pistinde yapıldı. Bu uluslararası şampiyonanın ilk üç ayağını lider tamamlayan TEXACO Team AMS, sezon finaline bir yarış kala bu etabı da kazanarak “En İyi Takım” ünvanını almaya hak kazandı ve Avrupa şampiyonu oldu.