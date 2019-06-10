TFF'den İzlanda açıklaması: UEFA da bu durumdan rahatsız

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir ve yönetim kurulu üyesi Servet Yardımcı, A Milli Takım'ın İzlanda'da yaşadığı skandalla ilgili açıklamalarda bulundu. Özdemir, aramalarda çok zaman kaybettiklerini belirterek "Biz burada bir misafirperverlik bekliyorduk. Maalesef, hiç ummadığımız şekilde, bütün futbolcularımızın şahsi eşyaları inanılmaz titizlikle aranarak çok zaman kaybettik. Bizim ülkemize geldiklerinde büyük misafirperverlikle karşılıyoruz. Biz bu muameleye layık değildik, UEFA'ya göre de bunun böyle olmaması gerekiyordu. Türkiye Cumhuriyeti bize sahip çıktı. Sayın Cumhurbaşkanımız telefonla aradı ve gerekli tepkiyi koyacağımızı ifade etti. Geçmiş olsun dileklerini iletti. Sayın bakanımız akşam 22.00 sularında buraya ulaşmış olacak. Türkiye Cumhuriyeti, Türk halkı bu işe büyük tepki koydu. Üzüntülüyüz ama inşallah bu olay, futbolcularımız üzerinde müspet bir etki yaratır. Yapılan hareketin basit bir hareket olmadığı anlatıldı. Bir mektup halinde UEFA'ya ileteceğiz, burada yaşananları anlatacağız. Gerçekten çok çirkin bir olay. Büyük bir protestoyla bunu karşılamak istiyorum" ifadelerini kullandı.

"GENİŞ RAPORU GÖNDERECEĞİZ"

TFF Yönetim Kurulu Üyesi Servet Yardımcı ise yaşananlarla ilgili olarak şunları kaydetti: "Bu karşılamayı UEFA ile görüştüm, onlar da bundan rahatsız. Araştıracaklarını, tasvip etmediklerini söylediler. Geniş raporumuzu UEFA'ya göndereceğiz ve bu işin daha ileri safhalarda araştırılmasını isteyeceğiz. İzlanda Futbol Federasyonu ile yakın ilişkilerimiz var. Onları her zaman iyi ağırladık. Gunnarsson'un verdiği çok yanlış bir bilgi. Onun için rahatsız olduk."