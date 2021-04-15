THY, 10 adet Boeing 737-Max siparişini iptal etti

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Türk Hava Yolları koronavirüs salgınının havacılık sektörü üzerindeki etkilerinden dolayı filo planlarını revize ederek, Boeing'den daha önce verdiği 75 adet B737-MAX uçak siparişinden 10 adedini kesin iptal etti.

THY'nin KAP'a açıklamada, 2013 yılındaki 75 uçaklık sipariş hatırlatılırken, ABD'li şirketle anlaşılarak 40 adet uçağın da opsiyona çevrildiğini duyurdu.

THY'nin açıklamasında "Ortaklığımız Yönetim Kurulu tarafından, dar gövde uçak ihtiyacının temini kapsamında ilgi açıklamamızda toplam 75 adet B737-MAX uçağının Boeing firmasından satın alınmasına karar verilmişti. Koronavirüs (Covid-19) küresel salgınının havacılık sektörü üzerindeki etkilerine ilişkin mevcut durumu göz önünde bulunduran Ortaklığımız, filo planlarını gözden geçirmiş ve yapılan müzakereler sonucunda Boeing firmasıyla mutabık kalarak 75 adet B737 Max uçağın 10 adedinin kesin iptaline, 40 adet uçağın ise 21 Aralık 2021 tarihine kadar opsiyona çevrilmesine karar vermiştir. Ortaklığımız, Boeing'e 21 Aralık 2021 tarihinde veya öncesinde yazılı bildirimde bulunarak opsiyon hakkını kullanabilecektir. Aynı zamanda, mevcutta teslim edilmemiş 13 adet B737 MAX uçağının teslim tarihleri Ortaklığımızın operasyonel ve finansal kapasitesi doğrultusunda yeniden planlanmıştır." denildi