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        Ticarette yeni dönem: Banko

        Yapı Kredi, işletmelerin nakit akışını güçlendiren ve ticareti dijitalleştiren yeni ürünü Yapı Kredi BANKO'yu duyurdu. Banka bu yeni sistemin ödeme, tahsilat ve finansman süreçlerini birleştiren bu yenilikçi çözüm, firmalara güven ve esneklik sunduğunu vurguluyor.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 09.07.2025 - 16:52 Güncelleme: 09.07.2025 - 16:52
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        Yapı Kredi, firmaların finansal süreçlerini kolaylaştırmak için geliştirdiği BANKO’yu iş dünyasının kullanımına sundu. Ödeme, tahsilat ve finansman işlemlerini dijital bir platformda birleştiren bu ürün, alıcı ve satıcılar arasında güvenli bir ticaret ekosistemi oluşturuyor. Tahsilat garantisi, erken finansman ve alacak devri gibi özellikleriyle BANKO, işletmeleri ticarette bir adım öne taşıyor.

        TİCARETTE DİJİTAL VE GÜVENLİ ÇÖZÜM

        Yapı Kredi BANKO, firmaların nakit yönetimi ihtiyaçlarına yönelik kapsamlı bir çözüm sunuyor. Teminat mektubu, çek, senet gibi geleneksel araçların avantajlarını dijital bir platformda birleştiren sistem, satıcılara yüzde 100 tahsilat garantisi sağlarken alıcılara ileri vadeli ödeme kolaylığı ve gerektiğinde kredi imkanı sunuyor. Alacak devri ve iskonto gibi özellikler, işletmelere finansal esneklik kazandırıyor.

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        “FİRMALARI GÜÇLENDİRMEYİ HEDEFLİYORUZ”

        Yapı Kredi Genel Müdür Yardımcısı Cahit Erdoğan, ürünle ilgili şu açıklamayı yaptı: “Ekonomimizin temel taşı olan firmaların finansal süreçlerini desteklemek için Yapı Kredi BANKO’yu tasarladık. Bu ürün, nakit akışını kolaylaştırıyor, tahsilatları güvence altına alıyor ve firmalara erken finansman imkanı sunuyor. Dijital, hızlı ve güvenilir bir ticaret ortamı yaratmayı amaçlıyoruz.” Erdoğan, BANKO’nun firmaların yanında bir iş ortağı olarak yer alacağını belirtti.

        SİSTEM NASIL İŞLİYOR?

        Yeni sistem, alıcı ve satıcı arasında dijital bir ödeme sistemi oluşturuyor. Alıcı, satıcıya ileri vadeli ödeme garantisi veriyor. Satıcı bu garantiyi vade sonunda tahsil edebilir, iskonto ile nakde çevirebilir veya başka bir satıcıya devredebilir. Vade tarihinde alıcının hesabında yeterli bakiye bulunmazsa, sistem otomatik olarak eksik miktarda kredi sağlıyor. Tüm işlemler, evrak veya şube ziyareti olmadan dijital ortamda tamamlanıyor.

        İŞLETMELERE SAĞLADIĞI AVANTAJLAR

        7/24 erişilebilir yapısıyla operasyonel süreçleri sadeleştiriyor ve nakit akışını öngörülebilir kılıyor. Satıcılar vade beklemeden nakit ihtiyaçlarını karşılayabilirken, alıcılar finansman desteğiyle ödemelerini kolayca gerçekleştirebiliyor. Alacakların bölünerek farklı ihtiyaçlar için kullanılması ve her devirde tahsilat garantisinin devam etmesi, sistemin öne çıkan özellikleri arasında. Bu yapı, firmalar arasında şeffaf ve güvenli bir ticaret ortamı oluşturuyor.

        KİMLER YARARLANABİLİR?

        Yapı Kredi’de hesabı bulunan tüm firmalar, BANKO’yu hemen kullanabiliyor. Süreç, alıcı veya satıcı tarafından başlatılabiliyor; ödeme garantisi birden fazla tarafa farklı tutarlarla devredilebiliyor. Sistem, her aşamada Yapı Kredi’nin güvenilirliğini taşıyor.

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