Ticarette yeni dönem: Banko

Yapı Kredi, firmaların finansal süreçlerini kolaylaştırmak için geliştirdiği BANKO’yu iş dünyasının kullanımına sundu. Ödeme, tahsilat ve finansman işlemlerini dijital bir platformda birleştiren bu ürün, alıcı ve satıcılar arasında güvenli bir ticaret ekosistemi oluşturuyor. Tahsilat garantisi, erken finansman ve alacak devri gibi özellikleriyle BANKO, işletmeleri ticarette bir adım öne taşıyor.

TİCARETTE DİJİTAL VE GÜVENLİ ÇÖZÜM

Yapı Kredi BANKO, firmaların nakit yönetimi ihtiyaçlarına yönelik kapsamlı bir çözüm sunuyor. Teminat mektubu, çek, senet gibi geleneksel araçların avantajlarını dijital bir platformda birleştiren sistem, satıcılara yüzde 100 tahsilat garantisi sağlarken alıcılara ileri vadeli ödeme kolaylığı ve gerektiğinde kredi imkanı sunuyor. Alacak devri ve iskonto gibi özellikler, işletmelere finansal esneklik kazandırıyor.

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“FİRMALARI GÜÇLENDİRMEYİ HEDEFLİYORUZ”

Yapı Kredi Genel Müdür Yardımcısı Cahit Erdoğan, ürünle ilgili şu açıklamayı yaptı: “Ekonomimizin temel taşı olan firmaların finansal süreçlerini desteklemek için Yapı Kredi BANKO’yu tasarladık. Bu ürün, nakit akışını kolaylaştırıyor, tahsilatları güvence altına alıyor ve firmalara erken finansman imkanı sunuyor. Dijital, hızlı ve güvenilir bir ticaret ortamı yaratmayı amaçlıyoruz.” Erdoğan, BANKO’nun firmaların yanında bir iş ortağı olarak yer alacağını belirtti.