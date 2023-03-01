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TikTok'tan 18 yaş sınırı

Çin merkezli sosyal medya platformu TikTok, 18 yaşın altındaki kullanıcıların erişim süresini 60 dakika ile sınırlandıracak. Edinilen bilgiye göre, kullanıcının 13 yaşının altında olduğu hesaplarda ise, ilk 60 dakikalık sınıra ulaşıldığında 30 dakikalık ekstra görüntüleme süresine izin vermek için bir ebeveyn veya velinin mevcut bir şifre belirlemesi veya girmesi gerekecek

TikTok'tan 18 yaş sınırı
HABERTURK.COM / Ajanslar

Sosyal medya platformu TikTok, platforma giriş için 18 yaş sınırı getirdiğini duyurdu. Platformdan yapılan açıklamada, 18 yaşın altındaki kullanıcıların erişim süresinin 60 dakika ile sınırlandırıldığı kaydedildi.

Söz konusu kısıtlamanın önümüzdeki haftalarda devreye alınması hedefleniyor.

TikTok'tan yapılan açıklamada, 60 dakikalık erişim sınırı kararının, akademik araştırmalara ve Boston Çocuk Hastanesi'ndeki Dijital Sağlıklı Yaşam Laboratuvarı uzmanlarına danışarak alındığı kaydedildi.

Çin merkezli TikTok'un Güven ve Güvenlik Başkanı Cormac Keenan, 60 dakika sınırına ulaşıldığında, 18 yaşın altındakilerden bir şifre girmelerinin isteneceğini bildirdi.

Keenan, "Araştırma ayrıca, zamanımızı nasıl kullandığımız konusunda daha fazla farkındalık sahibi ve verdiğimiz kararlar konusunda daha bilinçli olmamıza yardımcı olabileceğini gösteriyor. Bu nedenle, varsayılan 60 dakikayı devre dışı bırakmaları ve bir günde TikTok'ta 100 dakikadan fazla vakit geçirmeleri durumunda gençlerden günlük bir ekran süresi sınırı belirlemelerini istiyoruz" dedi.

Kullanıcılar, 60 dakika sınırına ulaşırsa, gençlerden izlemeye devam etmeleri için bir şifre girmeleri ve bu süreyi uzatmak için aktif bir karar vermeleri istenecek.

Edinilen bilgiye göre, kullanıcının 13 yaşının altında olduğu hesaplarda ise, ilk 60 dakikalık sınıra ulaşıldığında 30 dakikalık ekstra görüntüleme süresine izin vermek için bir ebeveyn veya velinin mevcut bir şifre belirlemesi veya girmesi gerekecek.

DÜNYANIN HEDEFİNDE

18 yaş altı kullanıcılar dışında, platform hakkında dünya çapında artan endişeler söz konusu. Avrupa Parlamentosu, Avrupa Komisyonu ve Avrupa Birliği Konseyi, TikTok'un resmi cihazlara yüklenmesini yasaklarken, ABD hükümeti, ABD kongresi ve 50 ABD eyaletinin yarısından fazlası da benzer bir karar almıştı.

ABD Başkanı Biden yönetiminden ise, Çin menşeili sosyal medya uygulaması TikTok'un ulusal güvenliğe tehdit oluşturduğunu belirterek, bu konuda atılabilecek adımların gözden geçirildiği bildirildi.

Türkiye'de de TikTok'a karşı çeşitli adımlar atılıyor. Son olarak, sabah saatlerinde Kişisel Verileri Koruma Kurulu (KVKK), çocukların kişisel bilgilerinin görüntülenmesi ve izinsiz veri toplandığı gerekçesiyle TikTok'a 1 milyon 750 bin lira para cezası verdi.

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