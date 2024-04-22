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        Haberler Ekonomi Teknoloji Uygulama TikTok'tan ABD'nin yasaklama kararına karşı uyarı - Teknoloji Haberleri

        TikTok'tan ABD'nin yasaklama kararına karşı uyarı

        TikTok, ABD'nin sosyal medya platformunu yasaklama girişiminin milyonlarca ABD'linin ifade özgürlüğü hakkının ihlal edileceği konusunda uyarıda bulundu

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.04.2024 - 14:43 Güncelleme: 22.04.2024 - 14:43
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        TikTok'tan yasaklara karşı uyarı
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        BBC'de yer alan habere göre, TikTok Sözcüsü, platformun yasaklanmasını içeren yasa tasarısının ABD Temsilciler Meclisi'nde onaylanmasını kınadı.

        Sözcü, ABD’nin TikTok'u yasaklama girişiminin 170 milyon ABD'linin ifade özgürlüğü hakkının ihlal edildiği konusunda uyarıda bulunurken, ABD ekonomisine yıllık 24 milyar dolar katkı sunan platformun kapatılmasının 7 milyon işletmeye zarar vereceğini savundu.

        PLATFORMU DEVRETMEK ZORUNDA KALACAK

        ABD Temsilciler Meclisi, 13 Mart'ta TikTok'un ülkede yasaklanmasının önünü açan yasa tasarısını kabul etmiş, tasarı onay için Senato'ya gönderilmişti.

        ABD Başkanı Joe Biden, Senato'nun onaylaması halinde yasayı imzalayarak yürürlüğe koyacağını açıklamıştı.

        "Ulusal güvenlikle ilgili sorun oluşturduğu" gerekçesiyle TikTok'un yasaklanmasının önünü açan tasarının yasalaşması halinde ana ortak konumundaki Çin ByteDance firması, platformu devretmek zorunda kalacak.

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