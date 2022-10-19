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Tiktok'ta canlı yayın yaş sınırı yükseltildi

Tiktok, genç kullanıcılarını korumak için yeni bir karar aldığını duyurdu. Yapılan açıklamaya göre; bir kullanıcının canlı yayın yapması için 18 yaşını doldurması gerekiyor.

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  • Tiktok'tan kullanıcıları üzecek karar! Yaş sınırı yükseltildi

    CANLI YAYIN AÇMAK İÇİN 18 YAŞ SINIRI GETİRİLDİ

    Tiktok'tan genç kullanıcıları üzecek bir karar geldi: canlı yayın açma yaşı yükseltildi.

    Normalde bir kullanıcının Tiktok üzerinden canlı yayın yapması için en az 16 yaşında olması gerekiyordu ancak yeni kararla beraber bu sınır 18 yaşa yükseltildi.
  • Tiktok'tan kullanıcıları üzecek karar! Yaş sınırı yükseltildi

    Tiktok, blog yazıları üzerinden yaptığı açıklamada şu sözlere yer verdi;

    "Canlı yayın açmak için kişilerin 16 yaşından büyük olması gerekiyor ancak 23 Kasım'dan itibaren minimum yaş 16'dan, 18'e yükselecek. Küresel kitlemizin genişliğini göz önünde bulundurduğumuzda, topluluğumuzun yaşlarına göre erişebileceği özelliklere kademeli bir yaklaşım uyguluyoruz; genç kullanıcıların doğrudan mesajlaşmaya erişmek ve  sanal hediyeler göndermek veya para kazanma özelliklerine erişmek için 18 veya daha büyük olması gerekiyor."
  • Tiktok'tan kullanıcıları üzecek karar! Yaş sınırı yükseltildi

    TİKTOK'TA ÇOKLU YAYIN DÖNEMİ BAŞLIYOR

    Tiktok, Multi-Guest özelliğini de güncelledi; bundan sonra aynı anda 5 kullanıcı canlı yayın yapabilecek.

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