TikTok’un ABD’deki geleceği için Trump 5 Nisan’ı işaret etti!

ABD Başkanı Donald Trump, 170 milyon Amerikalı tarafından kullanılan kısa video uygulaması TikTok’un Çinli ana şirketi ByteDance ile satış anlaşmasının, 5 Nisan Cumartesi gününden önce tamamlanacağını açıkladı. TikTok’un ABD’deki bu kritik dönüm noktasına gelişi, 2024’te ulusal güvenlik endişeleriyle Kongre’de kabul edilen bir yasayla başladı. Yasa, ByteDance’in TikTok’u elden çıkarmasını zorunlu kılıp uygulamayı ABD’de yasaklama tehdidiyle karşı karşıya bırakırken, Trump Ocak’ta göreve gelir gelmez sürece müdahale ederek son tarihi 5 Nisan olarak belirledi. Pazar gecesi Air Force One’da gazetecilere konuşan Trump, “Pek çok potansiyel alıcı var. TikTok’a inanılmaz bir ilgi gösteriliyor ve ben TikTok’un devam etmesini istiyorum” şeklinde konuştu. Bu açıklama, TikTok’un ABD’deki geleceğini şekillendirecek sürecin son aşamasına gelindiğini gösteriyor. Washington, ByteDance’in TikTok üzerindeki sahipliğinin Çin hükümetine bağımlılık yarattığını ve Pekin’in uygulamayı Amerikan vatandaşlarının verilerini toplamak ile nüfuz operasyonları için kullanabileceğini öne sürüyor.

REKLAM

SÜRECİN PERDE ARKASI

TikTok’un ABD’deki geleceği, 2024’te Amerikan Kongresi’nde geniş bir destekle kabul edilen bir yasayla belirsizliğe sürüklendi. Ulusal güvenlik kaygılarıyla hazırlanan bu yasa, ByteDance’e TikTok’u 19 Ocak 2025’e kadar elden çıkarma zorunluluğu getirdi. Ancak Trump, Ocak’ta göreve gelir gelmez bu süreyi 5 Nisan’a kadar uzattı. Daha önce anlaşma sağlanamazsa deadline’ı esnetebileceğini söyleyen Trump’ın son açıklamaları, sürecin hızlandığını ve bir çözüme çok yaklaşıldığını işaret ediyor. Reuters’in Cuma günkü haberine göre, özel sermaye devi Blackstone, TikTok’un ABD operasyonlarına küçük bir azınlık yatırımı yapmayı planlıyor. Blackstone’un, ByteDance’in mevcut Çinli olmayan hissedarları Susquehanna International Group ve General Atlantic ile bir araya gelerek yeni sermaye ile TikTok’un ABD işini satın alma yarışında öne geçtiği belirtiliyor.

ÇİN'İN ROLÜ VE TİCARET KARTI

Trump, geçen hafta yaptığı açıklamada, Çin’in bu anlaşmada belirleyici bir rol oynayacağını ve Pekin’in onayının şart olduğunu vurguladı. Çin’e bir teşvik olarak, “Belki tarifelerde ufak bir indirim yaparım ya da başka bir şey öneririm” diyerek ticaret politikalarını masaya sürebileceğini ima etti. Bu, Trump’ın daha önce de TikTok görüşmelerinde tarifeleri bir baskı aracı olarak kullandığını hatırlatıyor. Nitekim 20 Ocak’ta göreve başladığında, Pekin anlaşmayı onaylamazsa Çin’e ek tarifeler getirebileceği uyarısında bulunmuştu. Çin ise şu ana kadar satışa temkinli yaklaşsa da, sürecin nasıl sonuçlanacağı merakla bekleniyor.