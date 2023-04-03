TikTok’un sahibinin gelirleri 80 milyar dolara ulaştı

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Son dönemin global çapta en çok konuşulan uygulamalarından bir tanesi Tiktok. Birçok ülkede hükümetler tarafından yasaklanması ve gizlilik ihlalleri suçlaması sonrası ABD’de CEO’sunun kurul karşısında ifadeye çağrılması ile ciddi muhalefet ile karşı karşıya kalmıştı. Bütün bunlara karşın uygulamanın sahibi ByteDance şirketi, 2022 yılının en çok büyüyenlerinden olmayı başardı.

Şirketin gelirleri geçtiğimiz sene yüzde 30’un üzerinde artış göstererek 2022 yılında 80 milyar doların üzerine çıktı. Bu da ezeli rakibi Tencent karşısında önemli bir güç kazandığını ortaya koydu. İkiz video platformları Tiktok ve Douyin’in sosyal medyada elde ettiği önemli başarı ile reklam verenlerin ilgisini üzerine toplaması bu iki firmanın kazancında önemli rol oynadı.

META VE AMAZONUN ÜZERİNDE BÜYÜME

Dünyanın en değerli özel teknoloji firması olarak değerlendirilen ByteDance’in yakın zamanda bir iç bilgilendirme mektubu ile 2021 yılı gelirini de açıkladığı belirtilmişti. İç kaynaklardan alınan bilgiye göre bu mektupta şirketin önceki sene yaklaşık 60 milyar dolar gelir kadettiği belirtiliyordu.

Bu çift haneli büyüme, Meta Platforms Inc. ve Amazon.com Inc. dahil olmak üzere küresel internet liderlerinin çoğunun üzerine çıktı. ByteDance'in üst çizgisi bu gelişme ile birlikte WeChat operatörü olan ve geçtiğimiz sene 554,6 milyar yuan (80 milyar dolar) kazanan Tencent'inkiyle neredeyse eşit seviyeye ulaştı.

GÜVEN KAZANMASINI SAĞLAYABİLİR

Küresel durgunluk riskleri teknoloji şirketlerine zarar verirken, ByteDance sadece daha yüksek faiz oranları ve enflasyonun ötesindeki sorunlarla uğraşmak zorunda kaldı. Bu yüksek kazanç seviyesi son dönemde TikTok'un dünya çapında yaşanan yasaklama ve güvenlik krizleriyle yatırımcılar arasında sarsılan güvenini de geri kazanmasını sağlayabilir. Çinli sosyal medya devi, Abu Dabi AI firması G42 tarafından yapılan yakın tarihli bir özel pazar yatırımında yaklaşık 220 milyar dolarlık değerleme almıştı.