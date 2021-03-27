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HaberlerGündem3. SayfaTIR FACİASI | Son dakika: Araç TIR'ın altına girdi! Ölü ve yaralılar var!
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Araç TIR'ın altına girdi! Ölü ve yaralılar var!

Bursa'da yağış nedeniyle kayganlaşan yolda aşırı hızın da etkisiyle kontrolden çıkan hafif ticari araç, aynı istikamette bulunan tıra arkadan çarptı. Kazada, araçta sıkışan sürücü Bilal Albaş (28) hayatını kaybederken 2 kişi de ağır yaralandı

TIR FACİASI | Son dakika: Araç TIR'ın altına girdi! Ölü ve yaralılar var!
TIR'ın altına girdi! Ölü ve yaralılar var!
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İHA

Bursa'da, gece saatlerinde merkez Nilüfer ilçesi İzmir Yolu Caddesi'nde feci bir kaza meydana geldi. İzmir’den Bursa istikametine seyir halinde olan sürücü Bilal Albaş idaresindeki hafif ticari araç, yağış nedeniyle kayganlaşan yolda aşırı hızın da etkisiyle kontrolden çıktı.

ARAÇ, TIRIN DEMİRLERİNE SAPLANDI

İHA'da yer alan habere göre sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu savrulmaya başlayan araç, aynı istikamette seyreden Erkan B. (37) idaresindeki tıra arkadan çarptı. Tırın demirlerine saplanan otomobil TIR ile birlikte yaklaşık 40 metre sürüklendi. Kazada sürücü Bilal Albaş, Pınar İ. (30) ve Mehmet Akif K. (36) araç içinde sıkıştı.

BİR KİŞİ ÖLDÜ İKİ KİŞİ AĞIR YARALI

Tır şoförünün ihbarı üzerine kaza yerine gelen itfaiye, sağlık ve polis ekipleri, araçta sıkışanları çıkarmak için yoğun çaba sarf etti. Bilal Albaş’ın kaza yerinde hayatını kaybettiği belirlenirken, araçtan çıkartılan Pınar İ. ile Mehmet Akif K.’nın ağır yaralı olduğu anlaşıldı.

YARALILARIN DURUMU CİDDİ

Yaralılar, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne kaldırıldı.
Tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi. Kazanın ardından TIR sürücüsü Erkan B. polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
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