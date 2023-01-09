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Haberler Teknoloji Uygulama Togg'dan dünyada bir ilk daha!
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Togg, akıllı cihaza entegre dijital varlık cüzdanını CES’te tanıttı

Türkiye’nin mobilite alanında hizmet veren küresel teknoloji markası Togg, dünyada türünün ilk örneği olan akıllı cihaza entegre dijital varlık cüzdanını, CES 2023’te duyurdu. Togg’un Avalanche üzerine inşa ettiği bu yenilikçi çözüm, kullanıcılarına banka düzeyinde güvenlik sağlıyor, hareket halindeyken dijital varlıklarına erişme, bunları güvenli bir şekilde saklama ve aktarma dahil sınırsız sayıda kullanım senaryosu sunuyor.

Togg'dan dünyada bir ilk daha!

Teknolojideki en son yeniliklerin ve ilklerin buluşma noktası olan CES 2023'te sergilediği Beyond X kapsülü ile tüm dikkatleri üzerine çeken Togg yeniliklerini açıklamayı sürdürüyor. Yerli marka, bu kez kullanıcıların mobilite deneyimini üst seviyeye taşıyacak teknoloji ürünlerinin duyurusunu yaptı.

Togg, dünyada türünün ilk örneği olan akıllı cihaza entegre dijital varlık cüzdanını, Avalanche üzerine geliştirdi. Bu cüzdan ile kullanıcılar hareket halindeyken dijital varlıklarına erişme, bunları güvenli bir şekilde saklama ve aktarma dahil sınırsız sayıda kullanım senaryosuna sahip olacak.

NFT PAZARYERİ AKILLI CİHAZIN EKRANINDA

Bu ürünün yanı sıra Togg, kullanıcıların benzersiz dijital varlıkları erişebilecekleri bir NFT pazaryeri oluşturduğuna da açıkladı. Kullanıcılar, Togg NFT pazaryeri aracılığıyla akıllı cihazlarının ekranlarından NFT’leri görüntüleyebilecek ve kullanabilecekler. Bu NFT’ler özel bir ‘Sanat Modu’ ile kullanıcının ekranında yer alabilecek. Bu özelliklere ek olarak, Togg'un blok zinciri üzerindeki tedarik zinciri projesi de kullanıcıların cihazların servis geçmişine, değişen parçalarına ve ulaşım geçmişine kolaylıkla erişmelerini sağlayacak. Bu sayede de kullanıcılar cihazlarının bakım ve onarımı konusunda daha fazla şeffaflık ve kontrol sağlayacak.

"MOBİLİTE EKOSİSTEMİNİN SINIRI YOK"

Togg CEO’su M. Gürcan Karakaş, Togg akıllı cihazlarını üçüncü yaşam alanı olarak tanımladıklarını belirterek, şunları söyledi: “Kullanıcıyı merkeze alarak, akıllı cihazımız ve dijital ürünlerimizin etrafında, herkes için açık ve erişilebilir bir ekosistem oluşturmak için çalışıyoruz. Birbirinden bağımsız ekosistemleri birbirine bağlamak ve kesintisiz akıllı yaşam çözümleri üretmek üzere blokzinciri teknolojisi üzerindeki çalışmalarımızı, ülkemizin ve dünyanın en iyileriyle iş birliklerimizi sürdürüyoruz. Bu bağlamda stratejik ortağımız Ava Labs’ın blok zinciri üzerine geliştirdiğimiz ürünümüz dijital varlık cüzdanıyla, kullanıcıların mobilite deneyimini başka bir noktaya taşımayı hedefliyoruz. Mobilite ekosisteminin bir sınırı yok, biz nereye kadar götürürsek oraya gidecek”

Ava Labs'ın Kurucusu ve CEO'su Emin Gün Sirer de "Togg, geçen yıl blockchain girişimlerinin yeri olarak Avalanche'ı seçerek mükemmel bir öngörü gösterdi. Şimdi de akıllı mobiliteyi dönüştürme konusundaki cesur vizyonunu gerçekleştirme yolunda bir büyük adım daha attı" dedi.

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