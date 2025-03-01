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        Haberler Ekonomi Girişimcilik Togg'dan startup ekosistemine çağrı - Girişimcilik Haberleri

        Togg'dan startup ekosistemine çağrı

        Yerli elektrikli otomobil üreticisi Togg, startup'lara yenilikçi alanlarda iş birliği yapmak için çağrıda bulundu. Halihazırda 40'tan fazla startup ile iş ortaklığı yapan Togg, yapay zekadan dijital sağlığa, sürdürülebilir materyallerden blok zincirine pek çok konuda çözüm üretebilecek girişimcilerle ekosistemi büyütmeyi hedefliyor

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 01.03.2025 - 15:11 Güncelleme: 01.03.2025 - 15:11
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        Togg'dan startup ekosistemine çağrı
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        Yerli elektrikli otomobil markası Togg, ‘ekosistem olarak birlikte büyüme’ vizyonuyla, halihazırda 40’tan fazla startup ile yaptığı güç birliğini büyütmek için yeni bir adım attığını duyurdu.

        Yapılan açıklamaya göre, Togg, startup iş birlikleri için özel olarak tasarladığı yeni web sayfası üzerinden bir çağrı yaparak, mobilite, yapay zeka, siber güvenlik, finansal teknolojiler, block zinciri, oyun & oyunlaştırma, akıllı servisler, sürdürülebilir materyaller ve enerji çözümleri alanında çalışan startup’ları ekosistemine dahil olmaya davet etti.

        Togg, dijital deneyim platformu Trumore çatısı altında kullanıcıların günlük yaşamlarını kolaylaştıracak startup’lara atölye çalışmalarından mentörlüğe, birlikte ürün geliştirmeden global partnerlerle buluşturmaya pek çok konuda destek sunacak.

        'EKOSİSTEMİ BİRLİKTE İNŞA EDİYORUZ'

        Togg CEO’su M. Gürcan Karakaş, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "Günümüzde inovatif teknolojiler çoğunlukla küçük, çevik, yaratıcı girişimler yani startup’lar tarafından geliştiriliyor. Biz de kurulduğumuz günden bu yana mobilite ekosistemini startup’larla birlikte şekillendirmek için pek çok iş birliği gerçekleştiriyoruz. Halen 40’tan fazla startup’la birlikte çalışıyor, kullanıcılara değer katacak yeni ürün ve hizmetleri beraber geliştiriyoruz. Tüm iş ortaklarımızla aynı göz hizasındayız. Birlikte değer yaratıp, sürdürülebilir bir gelecek inşa edebileceğimiz yeni girişimleri aramızda görmeyi bekliyoruz" dedi.

        Verilen bilgiye göre, Trumore tarafından startup’lara özel olarak geliştirilen dijital sistem, yeni girişimlerin ekosisteme katılım süreçlerini kolaylaştırıyor. Şeffaf ve kolay bir biçimde başvuru yapabilen startup’lar, Togg’un sunduğu pek çok destekten faydalanarak, global ölçekte büyüme şansı yakalıyor.

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