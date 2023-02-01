Geçtiğimiz günlerde Trumore uygulamasının yayınlanmasıyla birlikte Togg'un heyecanla beklenen ön sipariş sürecine bir adım daha yaklaşıldı. Şubat ayı içerisinde siparişlerin alınmaya başlayacağını açıklayan marka, ilk 2023 adet aracın NFT olarak satışa çıkacağını vurgulamıştı. Şimdi ise “100. Yıl Özel Seri” NFT koleksiyonunun detaylarını dijital deneyim platformu Trumore üzerinden paylaştı. AÇIK ARTIRMA 5 ŞUBAT'TA! NFT olarak satışa çıkartılacak Togg'ların seri numaraları bugün seçime açıldı. 1'den 2023'e kadar sıralanacak olan 100. yıl özel seri numaralı modeller için Trumore uygulaması üzerinden seçim yapılabilecek. Togg'un özel seri NFT rakamları aracın içerisinde ve şasesinde çeşitli yerlerde işlenmiş olarak kullanıcılara teslim edilecek. 5 Şubat 2023 tarihinde ise açık artırma yöntemi ile bu rakamlardan seçilenler için kıyasıya bir mücadele başlayacak. TESLİMAT SIRALAMASINI DA BELİRLEYECEK Trumore üzerinden tanıtımına başlanan ve 5 Şubat 2023 tarihinden itibaren açık artırması başlayacak olan 1’den 2023’e kadar numaralanmış olan NFT’ler, 100. Yıl Özel Seri Togg Akıllı Cihazları için ön siparişe katılma hakkı ile özel seri Akıllı Cihazların teslimatına ilişkin sıralamayı da belirleyecek. Örneğin 01 numaralı NFT’yi satın alan bir kullanıcı, teslim edilmeye başlandığında 100. Yıl Özel Seri Togg Akıllı Cihazını ilk sırada teslim alacak. NFT NUMARALARI AKILLI CİHAZLARA İŞLENECEK Açık artırma yoluyla NFT satın alanlar, bu numaranın işlendiği Akıllı Cihaz için de ön sipariş verme hakkını almış olacaklar. Örneğin 1923 numaralı NFT’yi satın alan bir kullanıcı bu numaranın; ön dekoratif panel üstüne, akıllı cihaz anahtarına ve bagaj kapağı üzerine işlendiği özel seri Togg Akıllı Cihaz için ön sipariş verip öncelikli teslim edilecek bu özel seriden ilgili numaralı akıllı cihazın sahibi olabilecek.

NFT SATIŞLARI AVAX COIN İLE! Bugün NFT rakamları seçime açılırken, satışa çıkacak NFT'lerin başlangıç fiyatları da belli oldu. NFT satış fiyatları ise, markanın 'Blok zinciri' işbirliği içinde olduğumuz avalanche’ın coini Avax olarak verildi. Togg'un en düşük NFT'lerinin başlangıç fiyatı ise 10 Avax olacak. EN NADİRLER KÜÇÜK NUMARALI NFT'LER Dünyaca ünlü Siber-Fiziksel Mimar ve Yeni Medya Sanatçısı Güvenç Özel’in tasarladığı NFT’lerin müzikli olanlarında Yeni Medya Sanatçısı Mehmet Ünal’ın yapay zeka desteğiyle bestelediği sesler kullanıldı. Nadirlik türlerine göre “normal”, “nadir”, “çok nadir” ve “en nadir” olarak belirlenen NFT’ler, “100. Yıl Özel Seri Akıllı Cihazları” daha önce teslim alma imkanı da sunacak. Bu NFT’lerin 01 ile 100 arasında olanları en nadir, 101-250 arasında olanlar çok nadir, 250-999 arasında olanlar nadir, 1000-2023 arasında olanları ise normal olarak gruplandırıldı. Togg NFT satışından elde edeceği geliri “100. Yıl Özel Seri” NFT koleksiyonunu oluşturan iki sanatçısıyla paylaşacak ve gelecekte yeni dijital sanatların oluşturulmasında kullanacak. İşte Togg NFT fiyatları: 1000-2023 arası normal NFT’ler ​​​ 10 Avax

250-999 arası nadir NFT’ler ​​​ 15 Avax

101-250 arası çok nadir NFT’ler​​​ 20 Avax

01-100 arası en nadir NFT’ler ​​​30 Avax’tan başlayan fiyatlarla açık artırmaya sunulacak. Ancak önemli bir detay eklemekte fayda var. NFT fiyatına araç fiyatı dahil değil. NFT açık artırmasını kazananların, araç için ayrıca bir ücret ödemesi yapması gerekecek. NFT'ye ödenen ücret, araç fiyatından düşülmeyecek.

HANGİ RAKAMLARA EN ÇOK TALEP OLUR? Elbette Türkiye'nin Otomobili, 'Akıllı Cihaz'ının ilk serisinin NFT olarak alınacak her bir tanesinin değeri çok yüksek. Ancak bazıları var ki özel anlama sahip olabilecek sayılar. Hangileri en yüksek değeri bulacak elbette bunu açık artırma gününde göreceğiz ancak yine de şimdiden bu rakamlardan bazılarını öngörmek mümkün. Örneğin: Çok ateşli olarak plaka koduna bağlı olan iller, "35 (İzmir) 53 (Rize) 61 (Trabzon) vb." Takım kuruluş yılları, "1903 (Beşiktaş), 1905 (Galatasaray), 1907 (Fenerbahçe)" Özel tarihler de ilgiyi üzerine çekecek ve en yüksek değerle satılacak numaralardan olabilir: "1071, 1453, 1881, 1919, 1923, 2023"

NASIL SIRAYA GİRİLİYOR? Markanın, App Store, Google Play ve App Gallery üzerinden kullanıma sunduğu Trumore uygulamasını indirerek orada ‘Dijital Cüzdan’ oluşturmak NFT için sıraya yazılmak için yeterli. Bugün açıklanan özel seri rakamlardan bir tanesi için sıraya giren kişiler, 2023 Şubat ayı içerisinde gerçekleştirilecek olan açık artırma ile diledikleri rakam için yarışacaklar. SADECE BİR ADET NFT İÇİN TEKLİF VERİLEBİLECEK Trumore uygulamasını indiren ve Tru.ID oluşturan her bir tekil kullanıcı geri çekilemeyecek şekilde sadece bir NFT için teklif verebilecek. Aynı kullanıcının bir başka numaraya teklif vermesi ise teklif verdiği NFT’ye daha yüksek bir teklif gelmesi halinde mümkün olacaktır. Bu sayede açık artırma süresi sonunda her Tru.ID sahibi kullanıcı en fazla bir adet NFT’ye sahip olabilecektir. Satın alınan NFT’nin bedeli, Togg akıllı cihazına sahip olma bedelinden bağımsız olacak. NFT’ler açık artıma tamamlandıktan sonra akıllı cihazın ön sipariş dönemine kadar el değiştirebilecek. NFT’ler ile sunulan hakkı, Togg tarafından açıklanacak tarihlerde ön siparişe dönüştüren kullanıcıların NFT’leri Togg akıllı cihazın cüzdanına aktarılıp akıllı cihazın ayrılamaz bir parçası haline gelecektir ve bundan sonra el değiştirilemez durumda olacaktır. ÜST LİMİT OLACAK MI? Togg'un NFT'leri için yapılacak açık artırmalarda bir de üst limit uygulaması olacak. En düşüğü 10 Avax'tan başlayan NFT'ler için bir de üst limit belirlemesi yapılıyor. Ancak üst limitin ne olacağı açık artırma günü belli olacak. NFT’ler Trumore’a yüklenince yanlarında hemen al fiyatı görünecek. Açık artırma günü aktif olacak bu buton ile artırmaya girmeden maksimum ödemeyi yaparak istenen NFT alınabilecek. AVAX NEDİR? Kurucuları arasında Emin Gün Sirer isimli bir Türk girişimci olan Avalanche (AVAX), Togg'un 'Blok Zinciri' konusundaki iş ortaklarından bir tanesi. Avax, kripto para dünyasında daha hızlı ve ucuz bir şekilde çalışan ve ölçeklenebilir yapıya sahip bir kripto para ve blok zincir projesidi. 2020 yılında geliştirilmeye başlanan ve Eylül 2020'de kullanıma açılan Avalanche, gerek işlem hızı gerekse kullandığı teknolojik altyapı ile kripto para dünyasında hızla yaygınlaşmış ciddi piyasa değerine ulaşmıştır. Avalanche projesi a16z, Polychain ve Galaxy Digital gibi birçok yatırım şirketinden yatırım almıştır.