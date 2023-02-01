Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Teknoloji Togg'un NFT rakamları bugün seçime açıldı, açık artırmayla satışa çıkacak! Togg NFT fiyatları belli oldu! Togg NFT satışı nasıl yapılıyor? - Öne çıkan haberler
ABONE OL

Togg'un NFT rakamları bugün seçime açıldı, açık artırmayla satışa çıkacak!

Özel olarak satışa çıkacak ve NFT olarak satılacak 2023 adet Togg'un rakamları bugün seçime açılıyor. 5 Şubat 2023'te açık artırma ile satışa çıkacak NFT'lerin başlangıç fiyatları da belli oldu! 53, 61, 35 gibi özel plaka kodu rakamlarının yanı sıra, 1071, 1453, 1881, 1919, 1923, 2023 gibi özel sayıların da çok büyük talep görenler arasında olması bekleniyor. işte tüm detaylar ve NFT başlangıç fiyatları...

Togg'un NFT rakamları bugün seçime açıldı, açık artırmayla satışa çıkacak! Togg NFT fiyatları belli oldu! Togg NFT satışı nasıl yapılıyor? - Öne çıkan haberler

Geçtiğimiz günlerde Trumore uygulamasının yayınlanmasıyla birlikte Togg'un heyecanla beklenen ön sipariş sürecine bir adım daha yaklaşıldı. Şubat ayı içerisinde siparişlerin alınmaya başlayacağını açıklayan marka, ilk 2023 adet aracın NFT olarak satışa çıkacağını vurgulamıştı. Şimdi ise “100. Yıl Özel Seri” NFT koleksiyonunun detaylarını dijital deneyim platformu Trumore üzerinden paylaştı.

AÇIK ARTIRMA 5 ŞUBAT'TA!

NFT olarak satışa çıkartılacak Togg'ların seri numaraları bugün seçime açıldı. 1'den 2023'e kadar sıralanacak olan 100. yıl özel seri numaralı modeller için Trumore uygulaması üzerinden seçim yapılabilecek. Togg'un özel seri NFT rakamları aracın içerisinde ve şasesinde çeşitli yerlerde işlenmiş olarak kullanıcılara teslim edilecek. 5 Şubat 2023 tarihinde ise açık artırma yöntemi ile bu rakamlardan seçilenler için kıyasıya bir mücadele başlayacak.

TESLİMAT SIRALAMASINI DA BELİRLEYECEK

Trumore üzerinden tanıtımına başlanan ve 5 Şubat 2023 tarihinden itibaren açık artırması başlayacak olan 1’den 2023’e kadar numaralanmış olan NFT’ler, 100. Yıl Özel Seri Togg Akıllı Cihazları için ön siparişe katılma hakkı ile özel seri Akıllı Cihazların teslimatına ilişkin sıralamayı da belirleyecek. Örneğin 01 numaralı NFT’yi satın alan bir kullanıcı, teslim edilmeye başlandığında 100. Yıl Özel Seri Togg Akıllı Cihazını ilk sırada teslim alacak.

NFT NUMARALARI AKILLI CİHAZLARA İŞLENECEK

Açık artırma yoluyla NFT satın alanlar, bu numaranın işlendiği Akıllı Cihaz için de ön sipariş verme hakkını almış olacaklar. Örneğin 1923 numaralı NFT’yi satın alan bir kullanıcı bu numaranın; ön dekoratif panel üstüne, akıllı cihaz anahtarına ve bagaj kapağı üzerine işlendiği özel seri Togg Akıllı Cihaz için ön sipariş verip öncelikli teslim edilecek bu özel seriden ilgili numaralı akıllı cihazın sahibi olabilecek.

NFT SATIŞLARI AVAX COIN İLE!

Bugün NFT rakamları seçime açılırken, satışa çıkacak NFT'lerin başlangıç fiyatları da belli oldu. NFT satış fiyatları ise, markanın 'Blok zinciri' işbirliği içinde olduğumuz avalanche’ın coini Avax olarak verildi. Togg'un en düşük NFT'lerinin başlangıç fiyatı ise 10 Avax olacak.

EN NADİRLER KÜÇÜK NUMARALI NFT'LER

Dünyaca ünlü Siber-Fiziksel Mimar ve Yeni Medya Sanatçısı Güvenç Özel’in tasarladığı NFT’lerin müzikli olanlarında Yeni Medya Sanatçısı Mehmet Ünal’ın yapay zeka desteğiyle bestelediği sesler kullanıldı.

Nadirlik türlerine göre “normal”, “nadir”, “çok nadir” ve “en nadir” olarak belirlenen NFT’ler, “100. Yıl Özel Seri Akıllı Cihazları” daha önce teslim alma imkanı da sunacak. Bu NFT’lerin 01 ile 100 arasında olanları en nadir, 101-250 arasında olanlar çok nadir, 250-999 arasında olanlar nadir, 1000-2023 arasında olanları ise normal olarak gruplandırıldı. Togg NFT satışından elde edeceği geliri “100. Yıl Özel Seri” NFT koleksiyonunu oluşturan iki sanatçısıyla paylaşacak ve gelecekte yeni dijital sanatların oluşturulmasında kullanacak.

İşte Togg NFT fiyatları:

  • 1000-2023 arası normal NFT’ler ​​​ 10 Avax

  • 250-999 arası nadir NFT’ler ​​​ 15 Avax

  • 101-250 arası çok nadir NFT’ler​​​ 20 Avax

  • 01-100 arası en nadir NFT’ler ​​​30 Avax’tan başlayan fiyatlarla açık artırmaya sunulacak.

Ancak önemli bir detay eklemekte fayda var. NFT fiyatına araç fiyatı dahil değil. NFT açık artırmasını kazananların, araç için ayrıca bir ücret ödemesi yapması gerekecek. NFT'ye ödenen ücret, araç fiyatından düşülmeyecek.

HANGİ RAKAMLARA EN ÇOK TALEP OLUR?

Elbette Türkiye'nin Otomobili, 'Akıllı Cihaz'ının ilk serisinin NFT olarak alınacak her bir tanesinin değeri çok yüksek. Ancak bazıları var ki özel anlama sahip olabilecek sayılar. Hangileri en yüksek değeri bulacak elbette bunu açık artırma gününde göreceğiz ancak yine de şimdiden bu rakamlardan bazılarını öngörmek mümkün.

Örneğin:

Çok ateşli olarak plaka koduna bağlı olan iller, "35 (İzmir) 53 (Rize) 61 (Trabzon) vb."

Takım kuruluş yılları, "1903 (Beşiktaş), 1905 (Galatasaray), 1907 (Fenerbahçe)"

Özel tarihler de ilgiyi üzerine çekecek ve en yüksek değerle satılacak numaralardan olabilir: "1071, 1453, 1881, 1919, 1923, 2023"

NASIL SIRAYA GİRİLİYOR?

Markanın, App Store, Google Play ve App Gallery üzerinden kullanıma sunduğu Trumore uygulamasını indirerek orada ‘Dijital Cüzdan’ oluşturmak NFT için sıraya yazılmak için yeterli. Bugün açıklanan özel seri rakamlardan bir tanesi için sıraya giren kişiler, 2023 Şubat ayı içerisinde gerçekleştirilecek olan açık artırma ile diledikleri rakam için yarışacaklar.

SADECE BİR ADET NFT İÇİN TEKLİF VERİLEBİLECEK

Trumore uygulamasını indiren ve Tru.ID oluşturan her bir tekil kullanıcı geri çekilemeyecek şekilde sadece bir NFT için teklif verebilecek. Aynı kullanıcının bir başka numaraya teklif vermesi ise teklif verdiği NFT’ye daha yüksek bir teklif gelmesi halinde mümkün olacaktır. Bu sayede açık artırma süresi sonunda her Tru.ID sahibi kullanıcı en fazla bir adet NFT’ye sahip olabilecektir. Satın alınan NFT’nin bedeli, Togg akıllı cihazına sahip olma bedelinden bağımsız olacak.

NFT’ler açık artıma tamamlandıktan sonra akıllı cihazın ön sipariş dönemine kadar el değiştirebilecek.

NFT’ler ile sunulan hakkı, Togg tarafından açıklanacak tarihlerde ön siparişe dönüştüren kullanıcıların NFT’leri Togg akıllı cihazın cüzdanına aktarılıp akıllı cihazın ayrılamaz bir parçası haline gelecektir ve bundan sonra el değiştirilemez durumda olacaktır.

ÜST LİMİT OLACAK MI?

Togg'un NFT'leri için yapılacak açık artırmalarda bir de üst limit uygulaması olacak. En düşüğü 10 Avax'tan başlayan NFT'ler için bir de üst limit belirlemesi yapılıyor. Ancak üst limitin ne olacağı açık artırma günü belli olacak. NFT’ler Trumore’a yüklenince yanlarında hemen al fiyatı görünecek. Açık artırma günü aktif olacak bu buton ile artırmaya girmeden maksimum ödemeyi yaparak istenen NFT alınabilecek.

AVAX NEDİR?

Kurucuları arasında Emin Gün Sirer isimli bir Türk girişimci olan Avalanche (AVAX), Togg'un 'Blok Zinciri' konusundaki iş ortaklarından bir tanesi. Avax, kripto para dünyasında daha hızlı ve ucuz bir şekilde çalışan ve ölçeklenebilir yapıya sahip bir kripto para ve blok zincir projesidi.

2020 yılında geliştirilmeye başlanan ve Eylül 2020'de kullanıma açılan Avalanche, gerek işlem hızı gerekse kullandığı teknolojik altyapı ile kripto para dünyasında hızla yaygınlaşmış ciddi piyasa değerine ulaşmıştır. Avalanche projesi a16z, Polychain ve Galaxy Digital gibi birçok yatırım şirketinden yatırım almıştır.

ÖNERİLEN VİDEO

ÖNE ÇIKAN HABERLER

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Instagram'ın kurucularından yeni uygulama! Artifact nedir, nasıl çalışır, ne zaman yayınlanacak, nereden indirilir? - Teknoloji haberleri
TEKNOLOJİ Instagram kurucusundan yeni uygulama!
WhatsApp yeni özellik getiriyor! Sınırlar genişliyor!
TEKNOLOJİ WhatsApp gruplar için yeni özellik getiriyor
PayPal çalışanlarının yüzde 7'sini işten çıkarıyor
TEKNOLOJİ 2000 çalışanını işten çıkarıyor
Biden yönetimi, ABD şirketlerinin Çinli Huawei’ye ürün ihraç etmeleri için lisansları onaylamayı durdurdu
TEKNOLOJİ Huawei'ye ihracat lisansını durdurdu
Nepalli bir hacker, Facebook’un 2 faktörlü korumasını kolayca geçmeye izin veren hatayı buldu! 2 faktörleri koruma nedir, nasıl çalışır, nasıl yapılır? - Teknoloji haberleri
TEKNOLOJİ Meta hackerlara kapıyı açık unuttu!
SONY'den Türkiye açıklaması! Sony Türkiye'den çekiliyor mu, çıkıyor mu? Sony açıklama yaptı mı? - Haberler
TEKNOLOJİ Sony'den Türkiye açıklaması geldi
İşçi çıkartanlara Philips de eklendi
TEKNOLOJİ İşçi çıkartanlara Philips de eklendi
Google ve Twitter'ın işten çıkartma tavrı olay yarattı! -Öne çıkan haberler
TEKNOLOJİ Google ve Twitter’ın işten kovma şekilleri olay ...
APPLE'DA DÜŞÜŞ | Apple, Samsung, Xiaomi, OPPO ve Vivo'da şok edici dalgalanma yaşanıyor - Teknoloji haberleri
TEKNOLOJİ Akıllı telefonda 'kaybedenler kulübü'
Pil ömrünü uzatmanın püf noktaları! Şarj konusunda doğru bilinen yanlışlar!
TEKNOLOJİ Şarjı doğru kullanmanın yolları!

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.