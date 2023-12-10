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        Tokat'ta minibüs kamyona arkadan çarptı: 5 ölü (2)

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 10.12.2023 - 12:48 Güncelleme: 10.12.2023 - 12:50
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        Tokat'ta minibüs kamyona arkadan çarptı: 5 ölü (2)
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        5´İNCİKİŞİNİNDE KİMLİĞİ BELİRLENDİ

        Kazada hayatını kaybeden 5´inci kişinin Ali Karakuş (42) olduğu belirlendi. Sivas´ın Yıldızeli ilçesinden Tokat´a geldikleri öğrenilen 5 kişinin cenazesi otopsi işlemleri için Tokat Devlet Hastanesi morguna konuldu.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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