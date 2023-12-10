Tokat'ta minibüs kamyona arkadan çarptı: 5 ölü (2)

5´İNCİKİŞİNİNDE KİMLİĞİ BELİRLENDİ

Kazada hayatını kaybeden 5´inci kişinin Ali Karakuş (42) olduğu belirlendi. Sivas´ın Yıldızeli ilçesinden Tokat´a geldikleri öğrenilen 5 kişinin cenazesi otopsi işlemleri için Tokat Devlet Hastanesi morguna konuldu.

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