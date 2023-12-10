Erbaaspor - Akhisarspor: 6-0

STAT:İlçe

HAKEMLER:Sercan Yılmaz, Sedef Aktan, Recep Tayyip Keleş

ERBAASPOR: Onur (Dk.59 Oğün), İbrahim Konuksever (Dk.59 Bora), Çağrı (Dk.67 Bayduhan), Tahsin, Cemal, Mehmet Tosun (Dk.67 Aykut), İbrahim Kaya (Dk.73 Orhan), Erçin, Birkan, Oğulcan, Tayyib

AKHİSARSPOR: Mehmet Ali Dönmez, Yiğit (Dk.19 Süleyman), Tunahan (Dk.62 Ömer), Halilcan, Bertuğ (Dk.62 Hamza), Halil (Dk.80 Yusuf), Semih, Yusuf, Orçun (Dk.80 Mustafa Can), Turhan, Recep

GOLLER: Dk.24, Dk. 26 İbrahim Konuksever, Dk. 34 Tayyib, Dk. 36, Dk.58 İbrahim Kaya, Dk. 49 Tahsin (Erbaaspor)

SARI KARTLAR: Recep, Süleyman (Akhisarspor) Erçin (Erbaaspor)

TFF 3´üncü Lig 3´üncü grup karşılaşmasında Erbaaspor sahasında ağırladığı Akhisarspor´u 6-0 mağlup etti.

24´üncü dakikada gelişen Erbaaspor atağında ceza sahası içine ortalanan topla buluşan İbrahim Konuksever kafa vuruşuyla topu filelerle buluşturdu.:1-0

26´ncı dakikada gelişen Erbaaspor atağında İbrahim Kaya´nın ceza sahası içinden kaleye gönderdiği sert şut Akhisarspor savunmasından sekti. Seken topla buluşan İbrahim Konuksever´in vuruşunda meşin yuvarlak filelerle buluştu.: 2-0

34´üncü dakikada gelişen Erbaaspor atağında ceza sahası içinde topla buluşan Tahsin´in vuruşu kalecinden döndü. Tayyib kafa vuruşuyla topu filelerle gönderdi.: 3-0

36´ncı dakikada Tahsin´in savunmanın arkasına gönderdiği pasta topla buluşan İbrahim Kaya´nın kaleye gönderdiği sert şut filelerle buluştu: 4-0

49´uncu dakikada ceza sahası dışında topla buluşan Tahsin´in sert şutu filelere gitti.:5-0

58´inci dakikada Tahsin´in pasıyla ceza sahasında topla buluşan İbrahim Kaya´nın sert şutu filelerle buluştu.:6-0

Karşılaşma 6-0 sona erdi.

DHA-Spor - Türkiye-Tokat / Erbaa - İbrahim UĞUR

2023-12-10 15:58:07

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