Tokat-Sivas kara yolunda kar yağışı etkili oluyor

Tokat-Sivas kara yolunda kar etkisini sürdürüyor. Karayolları ekipleri, 1650 rakımlı Çamlıbel Geçidi'nde yağışın artmasının ardından kar küreme ve tuzlama çalışması yürüttü. Bölgede devam eden yağış sonucu yüksek kesimlerde kar kalınlığı 30 santimetreye ulaştı. Tokat Bölge Trafik ekipleri, sürücüleri dikkatli olmaları konusunda uyarıyor.

Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.