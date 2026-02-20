Canlı
        TOGÜ Tarımsal Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürlüğüne Prof. Dr. Adem Yağcı getirildi

        Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi (TOGÜ) Tarımsal Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürlüğüne Prof. Dr. Adem Yağcı getirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.02.2026 - 15:20 Güncelleme: 20.02.2026 - 15:20
        TOGÜ Tarımsal Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürlüğüne Prof. Dr. Adem Yağcı getirildi
        Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi (TOGÜ) Tarımsal Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürlüğüne Prof. Dr. Adem Yağcı getirildi.

        TOGÜ'den yapılan yazılı açıklamaya göre, TOGÜ Tarımsal Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürlüğünde Rektör Prof. Dr. Fatih Yılmaz'ın katılımıyla düzenlenen devir teslim töreninde Prof. Dr. İrfan Oğuz, görevini Prof. Dr. Adem Yağcı'ya devretti.

        Rektör Yılmaz, görev süresi boyunca merkeze sunduğu değerli katkılar dolayısıyla Oğuz'a teşekkür etti.

        Tokat tarımına sağlanan bilimsel ve uygulamaya dönük katkılara dikkat çeken Yılmaz, Tarımsal Uygulama ve Araştırma Merkezinin bu alanda stratejik rol üstlendiğini vurguladı.


        Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesinin köklü ziraat fakültesi geleneğine değinen Yılmaz, hem nitelikli eğitim hem de toplumsal katkı boyutunda ilerlemenin kararlılıkla süreceğine inandığını ifade etti.

        Yılmaz, Adem Yağcı'ya görevinde başarı dileyerek, merkezin akademik ve uygulamalı çalışmalardaki gelişimini sürdüreceğine inandığını kaydetti.



        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

