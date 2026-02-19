Canlı
        Haberler Yerel Haberler Tokat Haberleri Haberleri

        Tokat merkezli yasa dışı bahis operasyonunda 6 zanlı tutuklandı

        Tokat merkezli yasa dışı bahis operasyonunda gözaltına alınan 11 şüpheliden 6'sı tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.02.2026 - 18:19 Güncelleme: 19.02.2026 - 18:19
        Tokat merkezli yasa dışı bahis operasyonunda 6 zanlı tutuklandı
        Tokat merkezli yasa dışı bahis operasyonunda gözaltına alınan 11 şüpheliden 6'sı tutuklandı.

        Turhal Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yasa dışı bahis suçuna yönelik Tokat merkezli 2 ilde operasyon düzenlendi.

        Operasyonda, Tokat'ta 10, Ankara'da ise 1 zanlı gözaltına alındı. Ankara'da gözaltına alınan şüpheli de Tokat'a getirildi.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 6'sı tutuklandı, 5'i ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.



        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

