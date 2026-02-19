Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Tokat Haberleri Haberleri

        Tokat'ta çocuklar için "tekne orucu" etkinliği düzenlendi

        Tokat'ın Erbaa ilçesinde 200 çocuk "tekne orucu" etkinliğine katıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.02.2026 - 15:54 Güncelleme: 19.02.2026 - 15:54
        ABONE OL
        ABONE OL
        Tokat'ta çocuklar için "tekne orucu" etkinliği düzenlendi
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Tokat'ın Erbaa ilçesinde 200 çocuk "tekne orucu" etkinliğine katıldı.


        Belediye ve Kaymakamlık işbirliğiyle, 15 Temmuz 4-6 Yaş Grubu Kuran Kursu'nda eğitim gören çocuklar için "tekne orucu" etkinliği düzenlendi.

        Kurs binasında, çocuklara orucu anlatmak ve ramazanın manevi atmosferini yaşatmak amacıyla düzenlenen etkinlikte, ezan okunmasının ardından çocuklar oruçlarını açtı.

        Çocuklara, Erbaa Belediyesi tarafından hazırlanan ramazan temalı boyama kitabı ve şeker hediye edildi.


        Programa, Erbaa Kaymakamı Remzi Demir, Belediye Başkanı Ertuğrul Karagöl ve İlçe Müftüsü Bekir Ertürk de katıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        5 günlük bebeği darp eden hemşireden "Pes" dedirten savunma!
        5 günlük bebeği darp eden hemşireden "Pes" dedirten savunma!
        Kral Charles'ın kardeşi Andrew gözaltına alındı
        Kral Charles'ın kardeşi Andrew gözaltına alındı
        Tepkiye neden olmuştu... Ahırda işkenceye tutuklama!
        Tepkiye neden olmuştu... Ahırda işkenceye tutuklama!
        Devler peşinde!
        Devler peşinde!
        Yaya geçidinde öldürmüştü! Bebek katiliyle ilgili flaş gelişme!
        Yaya geçidinde öldürmüştü! Bebek katiliyle ilgili flaş gelişme!
        Topçular Kulübü'nün 8. bölümü yayında!
        Topçular Kulübü'nün 8. bölümü yayında!
        Makak maymunlarına özenle bakılıyor
        Makak maymunlarına özenle bakılıyor
        İşte Tedesco'nun Nottingham Forest 11'i!
        İşte Tedesco'nun Nottingham Forest 11'i!
        Dehşet kaza! Köpekten kaçan üniversiteli ağır yaralandı!
        Dehşet kaza! Köpekten kaçan üniversiteli ağır yaralandı!
        Oruç hangisi ile açılmalı?
        Oruç hangisi ile açılmalı?
        ABD'de yetişip Çin için yarışan sporcu, olimpiyatlara damga vurdu
        ABD'de yetişip Çin için yarışan sporcu, olimpiyatlara damga vurdu
        19 yaşında canını aldılar! İşte kanlı infazın gerekçesi!
        19 yaşında canını aldılar! İşte kanlı infazın gerekçesi!
        "Evimizdeyiz, güç bizim elimizde"
        "Evimizdeyiz, güç bizim elimizde"
        "5 valeden 2'si gerçek vale değil!"
        "5 valeden 2'si gerçek vale değil!"
        Patronunun boğazını kesmişti! 38 milyon TL'lik çek kayıp!
        Patronunun boğazını kesmişti! 38 milyon TL'lik çek kayıp!
        Adliyeye sevk edildiler
        Adliyeye sevk edildiler
        Oruç tutarken enerji düşüklüğü nasıl önlenir?
        Oruç tutarken enerji düşüklüğü nasıl önlenir?
        İsrail Lübnan sınırında alarm seviyesini artırdı
        İsrail Lübnan sınırında alarm seviyesini artırdı
        Konut satışlarında hafif gerileme
        Konut satışlarında hafif gerileme
        Ramazan Günlüğü ilk bölüm
        Ramazan Günlüğü ilk bölüm

        Benzer Haberler

        Başkan Yazıcıoğlu: "Yerel üretimi merkeze alan bir şehir modeli inşa etmeye...
        Başkan Yazıcıoğlu: "Yerel üretimi merkeze alan bir şehir modeli inşa etmeye...
        Tokat'ta 881 yıllık tarihi cami Osmanlı hamam sistemiyle ısıtılıyor
        Tokat'ta 881 yıllık tarihi cami Osmanlı hamam sistemiyle ısıtılıyor
        Erbaa'da 200 çocuk tekne orucunda buluştu
        Erbaa'da 200 çocuk tekne orucunda buluştu
        Tokat'ta jandarmadan köy okullarında trafik eğitimi
        Tokat'ta jandarmadan köy okullarında trafik eğitimi
        Tokat'ın Başçiftlik ilçesinde kar yağışı etkili oluyor
        Tokat'ın Başçiftlik ilçesinde kar yağışı etkili oluyor
        İlkokul öğrencileri Almus Kaymakamı Çömen'i ziyaret etti
        İlkokul öğrencileri Almus Kaymakamı Çömen'i ziyaret etti