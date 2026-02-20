Ramazanın ilk cuma namazı kılındı
Tokat'ta vatandaşlar, 11 ayın sultanı ramazanın ilk cuma namazını kıldı.
Cuma namazı için kent merkezindeki tarihi Ali Paşa Camisi'ne gelen birçok vatandaş, içeride yer bulamayınca namazlarını avluda kıldı.
Ramazan ayının ilk cuması olması dolayısıyla kent merkezindeki pek çok camide yoğunluk yaşandı, cemaat avluya taştı.
