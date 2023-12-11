Tokat'ta ölümlü kazaya karışan sürücü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı

Tokat'ta 1 kişinin öldüğü trafik kazasına karışan sürücü, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Tokat-Niksar kara yolunda Hikmet G'nin (66) ölümüyle sonuçlanan trafik kazasıyla ilgili gözaltına alınan otomobil sürücüsü M.A'nın (36) jandarmadaki işlemleri tamamlandı.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen M.A, çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İlçede 8 Aralık'ta Tokat-Niksar kara yolundaki bir akaryakıt istasyonunun önünde bekleyen Hikmet G'ye sürücüsü ve plakası belirlenemeyen bir otomobil çarpmış, yola savrulan ve üzerinden plakası ve sürücüsü öğrenilemeyen bir kamyon geçen Hikmet G. olay yerinde hayatını kaybetmişti. Otomobil sürücüsü M.A. jandarma tarafından yapılan çalışma sonucu, olay yerinde düşen aracının yan aynasından yola çıkılarak gözaltına alınmıştı.

Aynı kazaya karışan kamyon sürücüsünün yakalanması için başlatılan çalışmalar ise devam ediyor.