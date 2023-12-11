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        Haberler Gündem 3. Sayfa SON DAKİKA HABERİ: İstanbul'da dehşet! Ege Yenihayat, 17 yaşındaydı! Parkta kurşun yağmuru!

        İstanbul'da dehşet! Ege, 17 yaşındaydı! Parkta kurşun yağmuru!

        İstanbul'da, görgü tanıklarının ifadelerine göre, yüzleri maskeli 2 motosikletle gelen 4 saldırgan, parkta oturan iki genci kurşun yağmuruna tuttu. Saldırıda, 17 yaşındaki Ege Yenihayat, hayatını kaybetti. Arkadaşı Emin D., ise ağır yaralandı

        msekeroglu@cyh.com.tr
        Giriş: 11.12.2023 - 12:27 Güncelleme: 11.12.2023 - 12:33
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        İstanbul'da dehşet! Ege, 17 yaşındaydı! Parkta kurşun yağmuru!
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        İstanbul'da olay dün akşam saatlerinde Eyüpsultan Karadolap Mahallesinde meydana geldi. Habertürk muhabiri Mustafa Şekeroğlu’nun özel haberine göre, 17 yaşındaki Ege Yenihayat ile arkadaşı Emin D., parkta oturuyordu.

        2 MOTOSİKLETLİDEN KURŞUN YAĞMURU

        Görgü tanıklarının ifadelerine göre, parka, yüzleri maskeli 2 motosikletle dört kişi geldi. İddialara göre, dört kişi parkta oturan Ege Yenihayat (17) ile arkadaşına doğru silahla peş peşe ateş etmeye başladı. Dehşetin yaşandığı parkta, Ege Yenihayat ile arkadaşı Emin D., kanlar içinde kalarak yere yığıldı.

        BİRİ ÖLDÜ DİĞERİ AĞIR YARALI

        Motosikletli saldırganlar, kısa bir süre sonra olay yerinden kaçtı. Çevredekilerin tanık olduğu olayla ilgili hemen polis ve sağlık görevlilerine haber verildi. Hastaneye kaldırılan Ege Yenihayat, yapılan müdahaleye rağmen hayatını kaybetti. Emin D., ise ağır yaralı olarak hastanede tedavi altına alındı.

        GENÇLER ARASINDAKİ HUSUMET İDDİALARI

        Olayın ardından Cinayet Büro Amirliği ve ilçe emniyet müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı. Görgü tanıklarının ifadeleri alındı. Olay bölgesinde güvenlik kamera kayıtları incelemeye alındı. Polis, saldırıya uğrayan Ege Yenihayat ile karşı mahallenin gençleri arasında bir süre önce husumet yaşandığı iddialarını da araştırmaya başladı.

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        #Ege Yenihayat
        #Son dakika haberler
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