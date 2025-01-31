Beyaz Saray: Kovid-19 virüsü Vuhan'daki laboratuvarlardan sızdı Beyaz Saray'dan yapılan açıklamaya göre, Kovid-19 virüsünün Çin'in Vuhan şehrindeki bir laboratuvardan sızdığı artık doğrulanabilir bir gerçek. Geçtiğimiz günlerde ABD Merkezi İstihbarat Teşkilatı (CIA) tarafından yapılan açıklamada da Kovid-19'un laboratuvar kaynaklı olma ihtimalinin yüksek olduğu belirtilmişti.

Habertürk Giriş: 31.01.2025 - 22:19 Güncelleme: 31.01.2025 - 22:19 facebook

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