Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        HT Trend
        Medya
        Ankara
        Teyit
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem Dükkan kapısını tamir ederken kırılan cam kapı tuzla buz oldu - Güncel Haberler

        Dükkanın cam kapısı birden patlayınca tuz buz oldu!

        Tokat'ın Erbaa ilçesinde görünmez kaza! İlçedeki telefon tamirci dükkanının kapısındaki hidrolik sisteminde arıza oluştu. Tamirin ardından yerine konulmak istenen cam kapı aniden patlayınca olanlar oldu...

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 31.01.2025 - 21:12 Güncelleme: 31.01.2025 - 21:46
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kaza geliyorum demez!
        ABONE OL

        Tokat’ın Erbaa ilçesinde iş yerinin cam kapısındaki arızayı giderip tekrar yerine takmak istediği sırada kırılan cam kapı tuzla buz oldu. O anlar ve esnafın şaşkınlığı güvenlik kamerasına yansıdı.

        Olay dün Cumhuriyet Mahallesi Dr. Sermet Durmuşoğlu Caddesi’nde Cafer Tayyar Daras’a ait telefon tamircisinde meydana geldi. Dükkanın kapısının hidroliğindeki arıza sebebiyle kapıyı yerinden söken Daras, tamer ettikten sonra yerine takarken cam kapı tuzla buz oldu. Kapının parçalanmasıyla dükkan sahibi ve yanındakiler büyük şok yaşadı. O anlar dükkanın güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

        Cam kapının parçalanmasıyla şoka girdiklerini ifade eden Cafer Tayyar Daras, “Görünmez bir kaza oldu. Kapının alt hidroliği bozuktu, kapanıp açılmıyordu. Onu değiştirelim diye söktük, tamirini yaptık. Kapıyı geri yerine takacağımız sırada elimize aldık tam yerleştireceğiz elimizde patladı tuz buz oldu. Bizde şaşırdık, şoka girdik tabi o anda. Tek sevincimiz kimseye bir şey olmadı yine müşterilerimiz girip çıkarken olsaydı tabi ki Allah kaza bela vermesin daha kötü olurdu, çok şükür sağlık durumumuz yerinde görünmez bir kaza” dedi.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #erbaa
        #Cafer Tayyar Daras
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Teğmenler ihraç edildi
        Teğmenler ihraç edildi
        Rusya: ABD uzayı silahlandırmaya çalışıyor
        Rusya: ABD uzayı silahlandırmaya çalışıyor
        MSB: Eurofighter için fiyat teklifi bekleniyor
        MSB: Eurofighter için fiyat teklifi bekleniyor
        31 Ocak 2025: Bugün ne oldu?
        31 Ocak 2025: Bugün ne oldu?
        Kaza geliyorum demez!
        Kaza geliyorum demez!
        Bir aile yok oldu! 4 kişi son yolculuğuna uğurlandı
        Bir aile yok oldu! 4 kişi son yolculuğuna uğurlandı
        G.Saray'a kötü haber: Morata'da pürüz çıktı
        G.Saray'a kötü haber: Morata'da pürüz çıktı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        UEFA ülke puanı sıralamasında son durum!
        UEFA ülke puanı sıralamasında son durum!
        Otobüs şoförüne sürpriz kutlama
        Otobüs şoförüne sürpriz kutlama
        Ekrem İmamoğlu ifade verdi
        Ekrem İmamoğlu ifade verdi
        Galatasaray ve Fenerbahçe'nin rakipleri belli oldu
        Galatasaray ve Fenerbahçe'nin rakipleri belli oldu
        Aras Bulut İynemli'nin zor günü
        Aras Bulut İynemli'nin zor günü
        Şampiyonlar Ligi'nde eşleşmeler belli oldu
        Şampiyonlar Ligi'nde eşleşmeler belli oldu
        18 milyon Euro'luk karavana!
        18 milyon Euro'luk karavana!
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Giresun'dan NBA All-Star'a!
        Giresun'dan NBA All-Star'a!
        Esnafa para cezası mı geliyor?
        Esnafa para cezası mı geliyor?
        'Bay dublaj' hayatını kaybetti
        'Bay dublaj' hayatını kaybetti
        Yemedik, içmedik, gezdik
        Yemedik, içmedik, gezdik