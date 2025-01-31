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        Teğmenler ihraç edildi

        Milli Savunma Bakanlığı, "5 teğmene Türk Silahlı Kuvvetleri'nden ayırma cezası verildi" açıklamasında bulundu. Bakanlıktan yapılan açıklamada teğmenlerin sıralı 3 disiplin amirine de ayırma cezası verildiği kaydedildi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 31.01.2025 - 17:22 Güncelleme: 31.01.2025 - 17:56
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        Teğmenler ihraç edildi
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        Milli Savunma Bakanlığı, kılıçlı yeminle ilgili haklarında Yüksek Disiplin Kurulu süreci başlatılan teğmenler hakkındaki kararı açıkladı.

        MSB'den yapılan açıklamada şunlar denildi: Kara Harp Okulu Sancak Devir Teslim ve Mezuniyet Töreni sonrasında kamuoyuna yansıyan görüntülerin ardından başlatılan idari ve disiplin soruşturmaları kapsamında; Milli Savunma Bakanlığı Yüksek Disiplin Kurulu tarafından sıralı 3 disiplin amirine, Kara Kuvvetleri Yüksek Disiplin Kurulu tarafından 5 teğmene Türk Silahlı Kuvvetleri Disiplin Kanunu ve Türk Silahlı Kuvvetleri Yüksek Disiplin Kurulları Yönetmeliği amir hükümleri ile diğer mezkûr mevzuat gereğince 'Silahlı Kuvvetlerden Ayırma Cezası' verilmiştir.

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        Önceliği müesses disiplinin muhafazası ve idamesi olan Türk Silahlı Kuvvetlerimizde; disipline aykırı hiçbir eylem, olay ve duruma müsamaha gösterilmeyeceğinden en ufak bir şüphe duyulmamalıdır.

        Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

        İBB BAŞKANI İMAMOĞLU'NDAN İHRAÇ PAYLAŞIMI

        İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, 5 teğmenin TSK'den resmen ihraç edilmesine ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "'Mustafa Kemal’in Askerleriyiz' dedikleri için Türk Silahlı Kuvvetlerimizden, Türkiye’nin en başarılı teğmenleri ihraç edildi. Ordumuz bu ülkenin kurucusu, ebedi Başkomutanımız Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün askeridir. Bu karar, Kurtuluş Savaşı’ndan bu yana ülkemizin birliği bütünlüğü için mücadele eden askerlerimizin anısına saygısızlıktır, gazilerimizi incitmiş, şehitlerimizin kemiklerini sızlatmıştır. Teğmenlerimizin yanındayız, yalnız bırakmayacağız." ifadelerini kullandı.

        NE OLMUŞTU?

        Yüksek Disiplin Kurulu'na sevk edilen 5 teğmen ile teğmenlerin alay komutanı, bölük komutanı ve tabur komutanı hakkında Türk Silahlı Kuvvetleri'nden ayırma cezası verildi.

        30 Ağustos'ta Kara Harp Okulu mezuniyet töreninde teğmenlerin kılıçlı yeminiyle ilgili görüntüler sosyal medyaya yansıdı. Resmi olmayan yemin görüntülerinin ardından 5 teğmen ile 3 komutanları YDK'ya sevk edildi. YDK da 16 Ocak'ta teğmenler ve komutanları için toplandı. Kurulda, teğmenlerin ve komutanların sözlü savunmaları alındı. Sözlü savunmalarının ardından da karar için 10 günlük bir süre bulunuyordu. Dün kararın onaya sunulmasının ardından bugün teğmenler ve komutanları hakkındaki açıklama Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapıldı.

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