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        Haberler Gündem Kocaeli'nde otobüs şoförüne, eşi ve çocuğundan doğum günü sürprizi

        Otobüs şoförüne, eşi ve çocuğundan sürpriz kutlama

        Kocaeli'nde sıra dışı bir doğum günü kutlaması yaşandı. Özel halk otobüsü şoförü İbrahim Tezer'e, durakta pastayla bekleyen eşi ve oğlu, doğum günü sürprizi yaptı. Etkinlik için Ulaşım Daire Başkanlığından izin aldığını aktaran Pembegül Tezer, "Eşim çok heyecanlandı. Dizlerimin bağı çözüldü, heyecandan ne diyeceğimi bilemedim. dedi. O anlar, kameralara yansıdı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.01.2025 - 19:03 Güncelleme: 31.01.2025 - 19:18
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        Otobüs şoförüne sürpriz kutlama
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        Kocaeli'nin İzmit ilçesinde otobüs şoförüne eşi tarafından sürpriz doğum günü kutlaması yapıldı.

        Pembegül Tezer (37), şehir içi özel halk otobüsü şoförü olan eşi İbrahim Tezer'e 51. yaş günü dolayısıyla sürpriz kutlama yapmak için harekete geçti.

        Eşinin sefer saatlerini öğrenen Tezer, pasta alarak 12 yaşındaki oğlu Metin Berk ile Kuruçeşme mevkisindeki durakta otobüsü bekledi.

        Eşinin kullandığı otobüs durağa yaklaşınca oğluyla işaret yaparak aracı durduran Tezer, üzerinde mumların yandığı pastayla otobüse binerek kocasının doğum gününü kutladı.

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        Pembegül Tezer, yaptığı açıklamada, eşinin kendilerine verdiği değer ve sevginin karşılığı olarak böyle bir kutlama yaptığını söyledi.

        Etkinlik için Ulaşım Daire Başkanlığından izin aldığını aktaran Tezer, "Eşim çok heyecanlandı. Dizlerimin bağı çözüldü, heyecandan ne diyeceğimi bilemedim. dedi.

        Eşimin de çok hoşuna gitti. Herkes tebrik ediyor. Muhteşem olmuş, hepimizin yüzünü güldürdün. Biz yapamıyoruz, sen yapmışsın, bizi cesaretlendirdin. şeklinde olumlu dönüşler aldık. Güzel oldu." diye konuştu.

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        #ibrahim tez
        #pembegül tezer
        #İzmit
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