SON 16'YA DİREKT OLARAK KALAN TAKIMLAR

Şampiyonlar Ligi'nde sekiz maçtan oluşan ilk aşama tamamlandı. Yeni formatlı ilk sezonu lider tamamlayan ekip 21 puanla Liverpool oldu. Liverpool'un ardından Barcelona, Arsenal, Inter, Atletico Madrid, Bayer Leverkusen, Lille, Aston Villa ilk 8'de yer alarak son 16 turuna adlarını direkt olarak yazdırdı.

Stuttgart, Shakhtar Donetsk, Bologna, Kızılyıldız, Sturm Graz, Sparta Prag, Leipzig, Girona, Salzburg, Slovan Bratislaca ve Young Boys ise Devler Ligi'ne ise veda ettiler.