MSB: Eurofighter için fiyat teklifi bekleniyor

Geçtiğimiz aylarda incelenmek üzere Ankara Mürted Hava Üssüne inen Eurofighter Typhoon uçağının alımında sona yaklaşıldı.

40 adet olarak temin edilecek Eurofighter'la ilgili İhtiyaç Tanımı Dokümanı, Milli Savunma Bakanlığı'nca ilgili tarafa iletilirken, Milli Savunma Bakanlığı Basın Halkla İlişkiler Müşaviri ve Bakanlık Sözcüsü Tuğamiral Zeki Aktürk, fiyat teklifinin önümüzdeki günlerde iletileceğini bildirdi.

4. nesil bir savaş uçağı olan Eurofighter; İtalya, Almanya, İspanya ve Birleşik Krallık tarafından geliştirildi.

Türkiye'nin talip olduğu uçak: Eurofighter Haberi Görüntüle

Yerli üretim olan KAAN ve KIZILELMA'nın geliştirilmesine devam edilirken, Eurofighter'ın Türk Hava Kuvvetlerini güçlendirmesi bekleniyor.

YUNAN BASINI: ATİNA ENDİŞELİ

Yunanistan merkezli Kathimerini gazetesinde çıkan habere göre Yunan makamları, Eurofighter'ın Türkiye'ye satılmasından ötürü endişeli. Almanya'nın uçağın satışına onay vermesinden sonra Yunanistan'da endişeler artarken Yunan yetkililer, nispeten ölçülü söylemler geliştirmeye çalışıyor.