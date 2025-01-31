Galatasaray ve Fenerbahçe'nin Avrupa Ligi'ndeki rakipleri belli oldu
UEFA Avrupa Ligi'nde son 16 play-off turu kuraları İsviçre'nin Nyon kentindeki UEFA Genel Merkezi'nde çekildi. Temsilcilerimiz Galatasaray ile Fenerbahçe'nin de play-off'taki rakipleri belli oldu. İşte eşleşmeler ve tüm detaylar
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UEFA Avrupa Ligi'nde son 16 play-off turu kura çekimi İsviçre'nin Nyon kentindeki UEFA Genel Merkezi'nde gerçekleştirildi. Galatasaray, Hollanda ekibi AZ Alkmaar ile eşleşti. Fenerbahçe'nin rakibi ise Belçika temsilcisi Anderlecht oldu.
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Bu sezon 36 takımlı lig formatına göre düzenlenen Avrupa Ligi'nde; ilk 8 maç sonunda ilk 8'e giren ekipler, direkt son 16 turuna yükseldi.
9 ile 24'üncü sırada yer alan 16 takım, çift maçlı elemelerde son 16 turuna çıkmaya çalışacak.
Sıralamada ilk 24'ün dışında kalan takımlar ise organizasyona veda etti.
İŞTE SON 16 TURU EŞLEŞMELERİ:
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AZ Alkmaar - Galatasaray
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- 4
Porto - Roma
- 5
Midtjylland - Real Sociedad
- 6
Ajax - Union SG
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- 7
FCSB - PAOK
- 8
Fenerbahçe - Anderlecht
- 9
Twente - Bodø/Glimt
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- 10
Viktoria Plzeň - Ferencváros
- 11
SON 16'YA DİREKT OLARAK KALAN TAKIMLAR
Avrupa Ligi'nde sekiz maçtan oluşan ilk aşama tamamlandı. Yeni formatlı ilk sezonu lider tamamlayan ekip 19 puanla Lazio oldu. Lazio'nın ardından Athletic Bilbao, Manchester United, Tottenham, Eintracht Frankfurt, Lyon, Olympiakos ve Rangers ilk 8'de yer alarak son 16 turuna adlarını direkt olarak yazdırdı.
Sporting Braga, Elfsborg, Hoffenheim, Beşiktaş, Maccabi Tel Aviv, Slavia Prag, Malmö FF, Rigas Skola, Ludogorets Razgrad, Dynamo Kiev, Nice ve Karabağ ise Avrupa Ligi'ne ise veda ettiler.
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UEFA Avrupa Ligi'nde 2024-25 sezonu, 21 Mayıs'ta İspanya'nın Bilbao kentindeki San Mames Stadı'nda yapılacak final karşılaşmasıyla sona erecek.
Play-off turu maçları, 13 ve 20 Şubat tarihlerinde oynanacak.
Ligde son hafta maçlarının ardından takvim şöyle:
Play-off turu: 13 ve 20 Şubat 2025
Son 16 turu: 6 ve 13 Mart 2025
Çeyrek finaller: 10 ve 17 Nisan 2025
Yarı finaller: 1 ve 8 Mayıs 2025
Final: 21 Mayıs 2025
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