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        Haberler Magazin Aras Bulut İynemli, babasına veda etti - Magazin haberleri

        Aras Bulut İynemli, babasına veda etti

        Ünlü oyuncu Aras Bulut İynemli, vefat eden babası Cengiz İynemli'yi son yolculuğuna uğurladı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 31.01.2025 - 16:11 Güncelleme: 31.01.2025 - 16:35
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        Aras Bulut İynemli'nin zor günü
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        SHOW TV'de yayınlanan 'Deha' dizisinin başrol oyuncularından Aras Bulut İynemli, babasının ölüm haberiyle sarsıldı. Ünlü oyuncunun babası Cengiz İynemli, 76 yaşında vefat etti.

        Habertürk'ten Eren Güler'in haberine göre; Cengiz İynemli, bugün son yolculuğuna uğurlandı. Cengiz İynemli için ikindi vakti Kilyos Camii'nde cenaze namazı kılındı ve ardından cenazesi, Kilyos Mezarlığı'na defnedildi.

        Aras Bulut İynemli'yi bu zor gününde, aralarında Çağatay Ulusoy, Tolga Sarıtaş, Taner Ölmez, Kubilay Aka, Ercan Kesal, Necip Memili, Sarp Apak ve Engin Öztürk'ün de olduğu meslektaşları yalnız bırakmadı.

        Cenaze ilanında; "Merhum Ali İynemli ve Merhume İsmet İynemli’nin oğlu, Atilla, Osman ve Yavuz’un kardeşleri, Sevtap Daner İynemli’nin kıymetli eşi, Orçun, Yeşim ve Aras Bulut’un sevgili babaları, Tuğra ve Ada’nın biricik dedeleri Cengiz İynemli Hakk’ın rahmetine kavuşmuştur" ifadelerine yer verilmişti.

        Aras Bulut İynemli'nin acı günü
        Aras Bulut İynemli'nin acı günü Haberi Görüntüle
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