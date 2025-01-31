Rusya: ABD uzayı silahlandırmaya çalışıyor

ABD Başkanı Donald Trump 27 Ocak'ta imzaladığı kararname ile ABD'nin her türlü hava saldırısından korunması adına bir Demir Kubbe sistemi inşa edilmesi talimatını verdi.

Donald Trump'ın kararı 1981-1989 arasında ABD Başkanı olarak görev yapan Ronald Reagan'ın girişimlerini hatırlattı. Reagan tarafından ortaya atılan "Stratejik Savunma Teşebbüsü" planına göre Sovyetler Birliği'ne ait balistik füzeler, uzaydan lazer aracılığıyla etkisiz hâle getirilebilecekti. Ancak plan, dönemin bilimiyle uygulanması mümkün olmayan bir girişim olarak kaldı. Reagan'ın planı halk arasında Star Wars-Yıldız Savaşları olarak biliniyordu.

Donald Trump'ın da Reagan'a benzer bir savunma sistemi hayali içinde olduğuna dair işaretler var. Beyaz Saray'dan yapılan açıklamaya göre, üretilecek sistem yeni nesil olacak ve her türlü hava saldırısına karşı ABD'yi koruyabilecek. Bu türden bir sistemin Reagan'ın sistemi gibi bilimsel açıdan çok ileri seviyede planlamış olması gerekiyor. The Economist'te yayımlanan makaleye göre de Trump Reagan'ın hayalini yeniden canlandırdı.

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İsrail yapımı Demir Kubbe kısa menzilli füzelere karşı etkiliyken Trump'ın talimatını verdiği Demir Kubbe sistemi ise uzun menzilli balistik ve hipersonik füzelere karşı etkili olacak.

RUSYA: ABD UZAYI SİLAHLANDIRMAYA ODAKLANIYOR

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Maria Zaharova, Donald Trump'ın Demir Kubbe planına ilişkin açıklamalarda bulundu. Zaharova, ABD'nin uzayı silahlandırmaya odaklandığını iddia ederken, Trump tarafından atılan adımın stratejik saldırı silahlarının kullanımıyla ilgili diyaloğu azaltacağını belirtti.

Zaharova "Bu adım, ABD'nin uzayı, silahlı çatışma sahnesine çevirmeye odaklandığının bir diğer teyididir." dedi.

*Haberin görselleri Associated Press tarafından servis edilmiştir